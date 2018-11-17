الأبحاث تؤكد فوائد "الشيبس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أظهرت دراسةُ جديدة أن رقائقَ البطاطس المقلية "الشيبس" ليست مُضرة، مشيرةً الى أنها لا تحتوي على الكوليسترول كما يعتقد البعض. وحددت الدراسة الكمية من الرقائق التي يُعدُ تناولها صحيا، والتي لا تتجاوز خمسَ عشرة قطعة، فتمنحُ هذه الكمية من "الشيبس" قيمةً غذائية للجسم تمده بالأملاحِ والدهون اللازمة بسعراتٍ حرارية قليلة، كما تمده

بفيتامينات C وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم وفيتامينات E وB6 وتشير المعلومات الغذائية المدونة على أن كيسا من "الشيبس" فيه أقل من 15 شريحة، يحتوي على ما يقرب من 154 سعرة حرارية، و135 ملليغرام من الملح، وهو 10 بالمئة من الكمية الموصى بها يوميا.

وتحتوي الكمية نفسها من شرائح البطاطس المقرمشة على 5 بالمئة من الكمية اليومية من حمض الفوليك وفيتامينات C وK، بالإضافة إلى 10 بالمئة أو أكثر من البوتاسيوم وفيتامينات E وB-6.

وتعد الدهون الغذائية التي يحتويها "الشيبس" ضرورية لامتصاص بعض العناصر الغذائية، وإذ ما تناولتها فلن تحصل على الأرجح على أي كوليسترول، لأن الزيوت النباتية المستخدمة لصنعها خالية من الكوليسترول.

وتحتوي رقائق "الشيبس" العادية على 10 غرامات من الدهون الكلية في الأوقية الواحدة، في حين أن العلامات التجارية ذات المنخفضة الدهون تحتوي على 6 إلى 7 غرامات فقط. وعلى الرغم من التأكيد على عدم خطورة "الشيبس" على الصحة العامة للجسم، إل أن الخبراء يوصون بعدم الإكثار منه، وكذلك عدم الاعتماد عليه لوحده في الحصول على العناصر الأساسية المغذية.

تجدر الإشارة إلى أن رقائق البطاطس المخبوزة، والتي لا يتم معالجتها بالزيوت، تبقى منخفضة الدهون في الإجمالي مقارنة مع غيرها، وفي نهاية المطاف عليك بمراجعة مكونات أكياس وعبوات "الشيبس" للتأكد من أنها مناسبة لصحتك.

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