دراسة تنسف العلاقة بين نمو الرضع وساعات النوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشارت نتائجُ دراسة أجريت مؤخراً في كندا انه لاتوجد علاقة بين نوم الرُضع الكافي ليلاً ومشاكل في النمو الإدراكي أو النمو الحركي. وقام الباحثون بفحص بيانات ثلاثمئةٍ وثمانية وثمانين زوجا من الأمهات والرضع، وسألوا النساء عن حالتِهن المزاجية وساعاتِ نوم أطفالِهن، وقاموا بتقييم نمو القدرات الإدراكية والحركية لدى الرضع عندما كانوا يبلغون ستة أشهر وستةٍ وثلاثين شهرا.

وأوضحت الدراسة، أن تدريبَ الأطفال على النوم معظم ساعات الليل، هي واحدةُ من المشاكلِ التي يواجهها الآباء الجُدد، فيما تشيرُ أبحاث سابقة إلى أن عدمَ نيل قسط وافٍ من النوم ربما يؤدي لعدد من مشاكلِ النمو لدى الأطفال.

لكن لا يعرف الكثير عما إذا كان نمو الأطفال يتأثر بعدد ساعات نومهم بدون انقطاع خلال الليل. وقالت كبيرة الباحثين من جامعة ماكغيل في مونتريال، ماري هيلين بنيستري: "وجدنا أن نسبة مرتفعة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 شهرا لا تنام خلال الليل، وأن هذا ليس مرتبطا بنمو الأطفال أو الحالة المزاجية للأم".

وأضافت: "ومن ثم ينبغي للآباء ألا يشعروا بالقلق إذا لم ينم طفلهم خلال الليل بحلول شهره السادس".

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