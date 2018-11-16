علاقات الأمهات تؤثر على مستقبل الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رجحت أبحاث طبية أن مهاراتِ العلاقاتِ والخصائصِ الشخصية التى يرثها الطفل من والدتِه تحددُ عدد الأشخاص الذين يدخلُ فى علاقةٍ عاطفية معهم. وأظهرت دراسة جديدة أن الأشخاصَ الذين كانت أمهاتهم متزوجات أو خضنَ تجارب عاطفية أكثر من مرة، غالبا يتبعونَ نفس المسار.

وقال الدكتور كلير كامب الأستاذ فى جامعة (أوهايو) الأمريكية: "تشير النتائج التى توصلنا إليها إلى أن الأمهات قد ينقلن خصائص الزواج ومهارات العلاقة العاطفية إلى أطفالهن، سواء بشكلها الإيجابى أو السلبى".

وأضاف "قد تكون الأمهات اللاتى خضن أكثر من علاقة عاطفية ليس لديهن مهارات تكوين علاقات اجتماعية وعاطفية جيدة، أو لا يجدن التعامل مع المشاكل، أو يعانين من مشاكل صحية عقلية، مما يقوض استقرار هذه العلاقات".

وفي هذه الدراسة، التى نشرت فى مجلة (بلس وان)، ضم الفريق 7152 شخصًا، وتم تتبعهم لمدة 24 عامًا على الأقل، وكان لكل من عدد الزيجات والعلاقات العاطفية من قبل الأمهات آثار مماثلة على أطفالهن، ومع ذلك، فإن الأطفال الذين تربوا مع أمهاتهم لأطول فترة ممكنة تمتعوا باستقرار في علاقاتهم العاطفية والزوجية حال كانت الأم تتمتع باستقرار فى علاقاتها العاطفية.

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