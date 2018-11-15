أيها المراهقون: السمنة تهددكم بالسرطان!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشارت دراسة أجريت مؤخراً في كلية الطب في نيويورك إلى أن "احتمالات حدوث سرطان البنكرياس، يمكن أن تتضاعف 4 مرات بسبب البدانة في سن المراهقة"، لافتة إلى أن "النسبة العامة لسرطان البنكرياس يمكن إرجاعها إلى الزيادة فى الوزن بين المراهقين".

وفي السياق، قالت المشرفة على البحث أليسون روزنزفيج: "من المعروف أن السمنة في جميع المراحل، يمكن أن تزيد من خطر إصابة الإنسان بسرطان البنكرياس، إلا أن هذه الدراسة تسلط الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها البدانة في سن المرهقة، وأهم هذه المخاطر هي الإصابة بسرطان البنكرياس".

وخلال دراستهم، قام الباحثون بفحص مايقرب من 1.087.358 من الرجال، و707.212 سيدة، تتراوح أعمارهم بين 16و19 عاماً، وتم تحديد 551 حالة جديدة من حالات سرطان البنكرياس، بما فى ذلك 423 حالة سرطان بين الرجال، و128 حالة سرطان بين النساء، حيث يرجع السبب فى الإصابة إلى السمنة بنسبة 95%.

ويبدأ مرض سرطان البنكرياس في أنسجة البنكرياس الذي ينتج إنزيمات تساعد في الهضم وهرمونات تساعد في إدارة سكر الدم. وعادة ما ينتشر المرض سريعاً إلى الأعضاء القريبة، ونادراً ما يتم اكتشافه في مراحل مبكرة. ويعتبر داء السكري أحد أعراض سرطان البنكرياس، خصوصاً عندما يكون مصحوباً بفقدان الوزن أو اليرقان أو ألم في الجزء العلوي من البطن ينتشر إلى الظهر.

مصدر الصورة: Belnaviny.by

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