8 علامات مزعجة يقول لك جسمك فيها خذ استراحة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( برايت سايد )

معظمنا يبدأ بالتفكير في العطلة في أول يوم نعود فيه للعمل ، وهذا أمر جيد ، فالعمل في كثير من الأحيان عندما يبدأ ندخل معه في معركة مع الوقت تستنزف فيه طاقتنا ، لكن هناك إشارات جسدية غير مريحة تخبرك أن عليك حقاً أن تأخذ إجازة اليك 8 منها :

1. الصداع

قد يشير جسمك إلى أنه بحاجة للراحة إذا شعرت بألم في رأسك . غالبًا ما يؤدي العمل المجهد إلى حدوث آلام متوسطة إلى شديدة في الرأس والعنق والعينين.

علاوة على ذلك ، قد يؤدي ارتفاع مستوى الضغط إلى نوبات الصداع النصفي.

2. مشاكل في الهضم

عندما يعمل دماغك بشكل مكثف لفترة طويلة ، فإن الجهاز الهضمي يعاني أكثر من غيره، في الواقع يصاب جهازك الهضمي بالصدمة.

النتيجة الأكثر شيوعًا لهذه الحالة هي متلازمة الأمعاء المتهيجة التي ترتبط بمشاكل البراز والأوجاع في مناطق مختلفة من المعدة.

3. نزلات البرد المتكررة

الإجهاد يزيد من معدل ضربات القلب ، ويسرع الدورة الدموية. قد يؤدي هذا وزيادة ضغط الدم معاً إلى مشاكل في المناعة ، مما يؤدي إلى اصابتنا بنزلات برد أكثر.

4. ألم المعدة

لقد ذكرنا من قبل أن الجهاز الهضمي يعاني عندما يكون الشخص متوترًا ، لذا قد يكون هناك أيضًا ألم في المعدة وغثيان.

5. الإعياء

إذا كنت تشعربأنك تتداعى ، وتواجه صعوبة في ابقاء عينيك مفتوحتين ، وتكافح كثيراً حتى لا تشخر في الليل ، فكن على دراية بأن التعب المستمر هو أيضًا علامة على عبء عمل كبير جدًا.

6. ألام الصدر

آلام الصدر والأوجاع الناتجة عن الإجهاد لا يكون لها في الغالب أي صلة بـصحة القلب بل تكون ذات أصل عصبي بحت. إذا كنت تعاني من ألم في صدرك ، حاول أولاً الاسترخاء.

ومع ذلك ، لا تنس أن الإجهاد قد يؤدي في الواقع إلى قصور القلب ، لذلك تأكد من استشارة الطبيب إذا كنت تشك في مشاكل في القلب.

7.انخفاض في النشاط الجنسي

يتوقف الدماغ عن انتاج المواد الكيميائية الكافية المسؤولة عن الرغبة الجنسية ، لدرجة أن الشخص قد يفقد الشهوة تماماً.

إذا واجهت أنت أو شريكك هذا النوع من المشاكل ، تذكر أن الراحة الجيدة يمكن أن تجعل الأمور جيدة من جديد.

8. وزن الجسم غير المنتناسق

الضغط الشديد غالبا ما يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة. يحدث هذا بسبب زيادة هرمون الكورتيزول الذي يجعلك ترغب في تناول الطعام، تراكم الكربوهيدرات الأولية في وجبات طعامك يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن.

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