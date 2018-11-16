رفع الأثقال ساعة أسبوعيا يقاوم مشاكل القلب والدماغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أكدت دراسة أمريكية أن رفع الأثقال لمدة ساعة واحدة فقط كل أسبوع يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية بنسبة ٧٠%.

وحلل العلماء العلاقة بين تمارين المقاومة ومرض القلب والأوعية الدموية لدى ما يقرب من ١٣ ألف بالغ، ووجدوا أن رفع الأثقال يحد من فرص تطوير متلازمة التمثيل الغذائي، وهو مصطلح شامل لارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر الدم وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر، والتي تؤدي جميعها إلى أمراض الشريان التاجي والسكتات الدماغية والسكري.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن جامعة ولاية أيوا أن حمل أكياس التسوق الثقيلة أو الحفر بالقدر نفسه من الوقت يقدم الفائدة نفسها.

كما وجدت الدراسة أن رفع الأثقال لفترات أطول لا يعزز الفوائد، وأوضح العلماء أن مجموعتين فقط من رفع الأثقال التي تستغرق أقل من 5 دقائق يمكن أن تكون فعالة، فالعضلات هي محطة الطاقة لحرق السعرات الحرارية لأن بناء العضلات يساعد على تحريك المفاصل والعظام، ولكن أيضا هناك فوائد التمثيل الغذائي، وهذا يساعد أيضا على منع السمنة وتوفير فوائد على المدى الطويل لمختلف النتائج الصحية.

على الرغم من أن الدراسة تناولت الأشخاص الذين رفعوا الأوزان أو استخدموا آلات الوزن في صالات رياضية فإن العلماء أكدوا أنه لا يجب الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية للحصول على الفوائد المطلوبة.

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