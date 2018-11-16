وضعيات ضحك الأطفال تختلف عن الكبار (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت دراسةُ جديدة عن وضعياتِ ضحك الأطفال أن الضحكَ لدى الأطفال يختلفُ عن الضحكِ لدى الكبار حيث أن الأطفالَ يستطيعون الضحك اثناء الشهيقِ والزفير على عكسِ الكبار الذين غالباً مايضحكون خلال الزفير فقط

ووفقاً لتصريحات أحد أخصائي علم النفس والأساتذه المشاركين في جامعة امسترادم في هولندا أن الأطفالَ يميلون لشبه الكائنات الرئيسية غير البشرية بهذه الطريقة كالشمبانزي. حيث سجلت الدارسة مقاطع ضحك مأخوذة من 44 رضيعا وطفلا تتراوح أعمارهم بين 3 و18 شهرا، ثم استمع إليها وحللها أكثر من 100 مستمع من طلاب علم النفس والمختصين.

وخلصت النتائج إلى أن الأطفال الصغار كانوا يضحكون عادة عند استنشاقهم وزفيرهم، كما هو الحال مع الكائنات الرئيسية غير البشرية، مثل حيوان الشمبانزي. وصرحت اخصائية في علم النفس: أن البالغون يضحكون أحياناً أثناء الشهيق على عكس الرضع بالإضافة الى ان النتائج تشير الى التحول في الضحك مع التقدم في العمر أصناء الشهيق تدريجي وليس مفاجئاً .

وأوضحت الدارسةر أنه لا يوجد حتى الآن ما يبرر ضحك الإنسان عند الزفير فقط، على خلاف غيره ضمن مجموعة الكائنات الرئيسية. ورجحت أن يكون ذلك نتيجة للتحكم في الصوت الذي يطوره البشر وهم يتعلمون الكلام.

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