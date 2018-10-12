الصحة العالمية: استمرار تفشي الإيبولا في الكونغو 4 أشهر أخرى

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

توقعتْ مُنظمةُ الصحة العالمية أن يستمر تفشي فيروس "الإيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية ثلاثةَ أو أربعةَ أشهرٍ أخرى، وربما ينتقلُ في أي وقت إلى أوغندا أو رواندا.

وذكرت المنظمة أن المنطقتين لم توافقا بعد على استخدامِ أي لقاح للفيروس، بالرغم من استعدادهما لمواجهة الوباء.

وقال بيتر سلامة، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة، لـ"رويترز"، إن القلق ينصب على مدينة بيني في إقليم كيفو بشمال الكونجو، حيث يختبئ عشرات الأشخاص الذين ربما تعرضوا للمرض من الطواقم الصحية.

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