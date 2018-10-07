خمس حالات جديدة بمرض "إيبولا" شرق الكونغو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارةُ الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن خمسِ حالاتٍ جديدة مُؤكدةٍ للإصابة بإيبولا شرقَ البلاد.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالوباء المتفشي في إقليميين، نحوَ مئة وأربعين حالةً مؤكدةً منذ يوليو، توفي منها مئة وثماني 108 حالات، وفقا للنشرةِ اليوميةِ التي تُصدرها الوزارة.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا في المتوسط عن حالة أو حالتين مؤكدتين يوميا خلال الأسابيع الأخيرة.

وهذا عاشر تفش للمرض في الجمهورية الواقعة بوسط أفريقيا منذ عام 1976، عندما اكتشف الفيروس قرب نهر في الشمال.

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