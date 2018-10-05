ما الخطوات التي تمكن المرأة من الوقاية من مرض سرطان الثدي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (منى عواد)



ما الخطوات التي تـُمكن المرأة من الوقاية من مرض سرطان الثدي؟



سرطان الثدي يعدُ من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء في العالم، إذ يصيب سيدة واحدة من بين كل 8 سيدات حول العالم



كشف تقرير علمي عن 8 خطوات تمكن المرأة من الوقاية من مرض سرطان الثدي تتعلق جميعا بنمط الحياة والعادات اليومية.



وأوضح التقرير الذي نشره موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، أن دراسات وأبحاث الخبراء أكدت أن 38% من حالات الإصابة بالمرض الأكثر شيوعا وفتكا بين النساء في العالم يمكنا الوقاية منه إذا تمكنت من اتباع



الطرق الآتية:

1- إرضاع الأطفال بطريقة طبيعية، حيث كشفت الدراسات أن النساء اللاتي يرضعن أطفالهن طبيعيا يخرج الحليب منهن على مدار اليوم وهو ما يمنع خلايا الصدر من النمو بشكل غير طبيعي ويقي من الإصابة بسرطان الثدي

2- تجنب زيادة الوزن والبدانة، ويجب مراعاة ذلك بخاصة بعد سن اليأس، لأن زيادة الوزن تزيد من احتمالات الإصابة.

3- تجنب الكحوليات، فالدراسات أثبتت أنها من العوامل التي تزيد نسبة الإصابة.

4- تخفيض الدهون بالجسم، وذلك باتباع نظامي غذائي وتناول الدهون الصحية مثل أوميغا -3)، يقلل من الإصابة المرض.

5- الاهتمام بالرياضة والجسم، حيث إن المشي لمدة ساعة أو ساعتين أو ممارسة الرياضة والنشاط يجعل المرأة تتمتع بجسم صحي وهن أقل عرضة من الإصابة بالمرض اللعين.

6- الإبتعاد عن التدخين، حيث إن النساء المدخنات خاصة من سن صغيرة يصبحن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، كما أن الدراسات أكدت وجود علاقة وثيقة بين التدخين وسرطان الثدي خاصة في فترة ما قبل انقطاع الطمث.

7- عدم تناول بدائل الهرمونات، فالدراسات أوضحت أن النساء اللاتي يتناولن تلك البدائل أكثر عرضة للإصابة المرض.

8- الفحص الدوري للصدر، وملاحظة أي تغييرات أو كتل غريبة أو أورام فيه، حيث إن الاكتشاف المبكر للمرض يساعد في فرص الشفاء الكامل.

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