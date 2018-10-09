الصحة العراقية تنفي تفشي الكوليرا والملاريا

أخبار الآن | بغداد - العراق (خاص)

أكدت وزارة الصحة العراقية أنه لا توجد حالة تفشي لمرض الكوليرا في البصرة حتى الآن , لكنها توقعت على لسان متحدثها الرسمي سيف البدر لأخبار الآن أن يظهر هذا المرض بسبب توفر الظروف المثالية لظهوره كونه مرض متوطن في العراق, وأضاف البدر أن فرق وزارة الصحة العراقية مستعدة لمواجهة هذا المرض.

و حذر مسؤولون في البيئة والصحة في البصرة جنوبي العراق من أن إستمرار التلوث البيئي في المحافظة سيؤدي الى كارثة مستدامة تؤثر على حياة الأهالي إذا ما انتشرت أمراض وبائية مثل الكوليرا والملاريا.

وتؤشرُ الملوثاتُ التي تحتويها مياهُ شط العرب أيضا الى مخاطرَ صحيةٍ لا تقلُ عن الخطر البيئي , حيث أخذت بدق ناقوس الخطر من إحتمالية انتشار مرضِ الملاريا في المدينة , فنتائجُ التحليلِ المخبري أكدت أن نسبةَ التلوثِ الجرثومي بلغت ستينَ في المئة.

يكر ان نزول المياه الثقيلة القادمة عبر نهر الكارون من إيران و تحويلِ مجرى هذا النهر من قبل طهران هو أحدُ أكبر أسباب التلوثِ في مياه شط العرب بحسب مختصيِ البيئةِ والصحةِ هنا, إضافة الى إنخفاضِ منسوب الشط , مما أدى الى إرتفاعِ نسبةِ الملوحة الى درجاتٍ متصاعدة , وهذا ما تسبب بحدوثِ حالاتِ تسممٍ لأكثرَ من مئة ألف مواطن بصري بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية.

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