عبد المهدي يريد أن يرأس حكومة تكنوقراط في العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (خاص)

طالب رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي بتقديم أربعة مرشحين عن كل واحد من الأطراف السياسية, على أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.



مصادر في بغداد استبعدت لأخبار الآن أن يعتمد عبد المهدي هذه المرة على النقاط الانتخابية كآلية لترشيح الوزراء, موضحة أنه يريد الاعتماد على شخصيات تكنوقراط تستطيع تلبية مطالب التظاهرات الاحتجاجية في تقديم الخدمات.

الى ذلك قال نواب من كتل مختلفة إن "هناك معلومات لدينا غير مؤكدة بشكل كامل بأن عبد المهدي طلب سيتولى بنفسه الاختيار بين الأسماء المرشحة له بعد الاطلاع على سيرهم الذاتية"، مشيرين الى أن "الاعتراضات و الرفض سيكون حاضرا لكنه لن يؤثر على سير عملية تشكيل الحكومة التي ستطرح خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب العراقي للتصويت عليها".



من جهتهم قال نواب آخرون إن "عبد المهدي سيتمكن من حسم كابينته الوزارية وتقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها بوقت قصير لن يتجاوز الشهر , مشيرين الى أن العراق وبعد انتهاء صفحة داعش فهو ينتظر صفحة بناء



كبيرة بشكل صحيح ولن يتحقق هذا دون الاهتمام بالجوانب الاقتصادية و الخدمية بالدرجة الأساس" , مؤكدة أنها "عوامل قوية لبناء البلد بناء صحيح".

وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح كلف عادل عبد المهدي الثلاثاء الماضي تشكيل الحكومة المقبلة".

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