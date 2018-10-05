مياه البصرة تسمم سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طالت الأزمة الصحية غير المسبوقة في محافظة البصرة بجنوب العراق، سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد رامون بليكوا، بعدما أصيب بتسمم جراء المياه الملوثة، بحسب ما نشر في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس.

وكتب بليكوا في تغريدته «شكرا لجميع الذين اطمأنوا إلى صحتي. لقد شعرت بوعكة هذا الصباح واضطررت إلى إلغاء اجتماعات عدة».

وأضاف بليكوا في تعليق مرفق بصورة خبر باللغة العربية «قام طبيب اليونيسف بتشخيص الحالة بأنها بسبب تلوث المياه. لم أكن أنوي الذهاب إلى هذا الحد بالتضامن مع أهل البصرة، ولكن الأكيد أنني أشارككم شعوركم الآن».

وكان بليكوا يجري جولة تفقدية على المشاريع الخدمية في مدينة البصرة الغنية بالنفط، والتي تشهد أزمة صحية غير مسبوقة نقل على أثرها أكثر من 90 ألف شخص إلى المستشفى بعدما تسمموا بالمياه الملوثة، بحسب ما أفادت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان.

وشهدت المحافظة احتجاجات دامية، بدأت في يوليو الماضي ضد الفساد وانعدام الخدمات، ثم اتخدت منحى تصاعديا أسفر عن مقتل 12 متظاهرا خلال أسبوع واحد.

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