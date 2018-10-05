أزمة المياه الملوثة في البصرة تهدد نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أبدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مخاوفه حيال استضافة البصرة لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين فريقي القوة الجوية العراقي والتين عسير التركمانستاني المقرر أن تجرى الشهر الحالي.

وبحسب مواقع إخبارية عراقية فإن الاتحاد الآسيوي عبّر عن قلقه مما تشهده البصرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تسمم لاعبو فريقي الحسين وأربيل، إضافة إلى سفيرِ الاتحاد الأوروبي لدى بغداد، رامون بليكوا، نتيجة تلوث مياه الشرب، ما حذا بالاتحاد الآسيوي إلى الطلب بتغيير ملعب المباراة، حيث منح فريق القوة الجوية حتى السادس من الشهر الحالي لاختيارِ الملعب البديل الذي سيحتضن المباراةَ النهائية.

وكان بليكوا يجري جولة تفقدية على المشاريع الخدمية في مدينة البصرة الغنية بالنفط، والتي تشهد أزمة صحية غير مسبوقة نقل على أثرها أكثر من 90 ألف شخص إلى المستشفى بعدما تسمموا بالمياه الملوثة، وفق ما أفادت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان.

وشهدت المحافظة احتجاجات دامية، بدأت في تموز/يوليو الماضي ضد الفساد وانعدام الخدمات، ثم اتخدت منحىً تصاعدياً أسفر عن مقتل 12 متظاهراً خلال أسبوع واحد.

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