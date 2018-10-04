الذئاب المنفردة تعليمات البغدادي لأتباعه في العراق

أخبار الآن | جبال حمرين - العراق (وسام يوسف - حصري)

شنت قوات تابعة لقيادة عمليات ديالى عملية عسكرية في جبال حمرين شمال شرق بغداد تمكنت خلالها من ضبط حواجز أمنية وهمية ومضافات لداعش كان يستخدمها مسلحوه منطلقا لتنفيذ ما تسمى بهجمات "الذئاب المنفردة" التي أوصى بها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أتباعه في العراق.

بعد تزايد عدد الهجمات الإرهابية التي نفذها فلول داعش في مناطق شمال وشمال شرق بغداد ضد المدنيين والأجهزة الأمنية , بدأت القوات العراقية المشتركة عمليات جديدة تستهدف فلول داعش المتخفين , حيث رافقت أخبار الآن القوات الأمنية خلال مطاردتها إرهابيي التنظيم قرب جبال حمرين من جهة محافظة ديالى.

الذئاب المنفردة هو الاصطلاح الذي أطلقته قوات التحالف الدولي على الطريقة التي أصبحت تعتمدها خلايا تنظيم داعش المتخفية في آخر هجماتها على القوات الامنية والاهالي في العراق وسوريا , وهو ما شهده هذان البلدان في الآونة الأخيرة.

مضافات داعش في جبال حمرين شمال شرق بغداد التي يتخفى فيها مسلحو التنظيم , وبحسب ما تم العثور عليه يكشف الإجراءات اليائسة التي يمارسونها في محاولة للبقاء على قيد الحياة , وتقدر السلطات العراقية أعدادهم بنحو 2000 مسلح.

القوات العراقية تتوزع الى مجموعات صغيرة وراجلة خلال تمشيطها مناطق انتشار مسلحي داعش, في محاولة لمواجهة طريقة قتال المتخفين منهم , فقد أكدت مصادر عراقية أن هذه الاستراتيجية العسكرية قضت على العشرات من هؤلاء الإرهابيين في مناطق حمرين وصحراء الأنبار وجنوب غرب الموصل.

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