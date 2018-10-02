لا اتفاق نهائيا على مرشح لرئاسة العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

يعقد البرلمان العراقي في هذه الأثنتاء جلسة سرية أنهى خلالها التصويت على أكثر من 20 مرشحا لرئاسة الجمهورية بينهم برهم صالح و فؤاد حسين مرشحا الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.

و يسعى مجلس النواب العراقي الى حسم إختيار رئيس جديد للبلاد بعد إصرار الحزبين الكرديين على مرشح كل منهما , و كانت مصادر رجحت لأخبار الآن أن تمتد جلسة التصويت حتى منتصف ليلة اليوم الثلاثاء أو ربما لساعات أخرى في حال ذهب الى جولة تصويت ثانية.

وكان آخر اقتراحات الاتحاد الوطني الكردستاني التي رفضها منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني هو تناوب كلا المرشحين على فترة رئاسة الجمهورية أي يتولى كل واحد منهما سنتين من فترة الرئاسة.

و كشف قيادي كردي عن إنتهاء اجتماع الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني دون التوصل لاتفاق نهائي بشأن حسم منصب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي إن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني عقدا، إجتماعا في مبنى البرلمان لمناقشة توحيد الموقف تجاه منصب رئيس الجمهورية لكن الاجتماع انتهى دون التوصل لاتفاق نهائي بشأن تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية , مشيرا الى أن الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على برهم صالح , فيما يصر الحزب لديمقراطي الكردستاني على مرشحه فؤاد حسين.

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