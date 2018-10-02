البرلمان العراقي ينتخب رئيس الجمهورية اليوم

أخبار الآن | العراق (وكالات)

يُحسَم اليوم الثلاثاء أمر اختيار رئيس الجمهورية العراقية بعد إخفاقه ، يوم أمس الاثنين وفقا للمهلة التي حددها الدستور، وهي الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري ، ليسدل الستار على جدل سياسي استمر أسابيع.

وكان مجلس النواب العراقي أخفق في تسمية رئيس الجمهورية في جلسة يوم الاثنين ، ورفعها رئيس البرلمان ليوم الثلاثاء على أمل التوصل إلى توافق سياسي خاصة داخل البيت الكردي.

وجاء التأجيل، استجابة لطلب نواب أكراد من الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، ومنحهم فرصة بهدف الاتفاق على مرشح واحد يشغل منصب رئيس الجمهورية.

وستحدد مصير المتنافسين على المنصب والبالغ عددهم 20 مرشحا عملية التصويت تحت قبة البرلمان. وتحدث برلمانيون عن إمكانية حدوث مفاجأة خلافا للتوقعات. بينما قال نواب أكراد إن المنافسة ستنحصر بين مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح، والديمقراطي فؤاد حسين، وربما يذهبون إلى البرلمان بمرشح واحد.

من جانبها، أوضحت اللجنة القانونية في البرلمان أن جلسة اليوم سيعلن خلالها اسم رئيس الجمهورية لا محالة، وأن الأمر سيكون من خلال تصويت النواب على المرشحين، يفوز منهم من يحصل على ثلثي الأصوات أو أكثر.

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