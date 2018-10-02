بعد تارة .. تهديد القتل يطال ملكة جمال العراق شيماء قاسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )

بعد أيام من مقتل عارضة الأزياء العراقية تارة فارس خرجت ملكة جمال العراق السابقة شيماء قاسم للعالم تستغيث بعد تلقيها تهديدات بالقتل.

وأعربت قاسم عن خوفها على حياتها في بث حي على الإنترنت، قالت فيه إنها تلقت تهديداً يقول لها بأن دورها آتٍ.

ويوم الخميس قتل مسلحون مجهولون في بغداد تارة فارس، التي يصل عدد متابعيها على انستاغرام الى 2.8 مليون متابع.

وجاء مقتل فارس بعد يومين من مقتل ناشطة حقوق الإنسان العراقية سعاد العلي في إطلاق للرصاص في البصرة.

وفي أغسطس/آب توفيت صاحبتا صالونين للتجميل في بغداد، وهما رفيف الياسري ورشا الحسن، في أسبوعين متتالين في "ظروف غامضة" في منزليهما.

ويعتقد أن الاثنتين من الدائرة الاجتماعية ذاتها التي كانت فارس تنشط فيها.

ولا توجد معلومات عما إذا كانت هناك صلة بين مقتل الثلاثة. ولكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال إن لديه انطباع عن وجود "خطة خلف هذه الجرائم"، وأمر بالتحقيق في الأمر.

وكشفت قاسم، التي يتابعها على انستاغرام 2.7 مليون شخص، وهي تبكي في فيديو نشرته السبت أنها تلقت رسائل نصية عن أن دورها آت، وذلك بعد مقتل فارس.

وقالت إن النساء اللاتي اشتهرن في العراق يواجهن "الذبح مثل الدجاج" ووصفت فارس بأنها "شهيدة".

وقتلت فارس، 22 عاما، عندما فتح أشخاص على دراجات نارية النار على سيارتها في وضح النهار وسط بغداد.

وكانت فارس تقيم في اربيل في الأعوام الثلاثة الماضية لأنها كانت تشعر أنها أكثر أمنا، ولكنها كانت تسافر إلى بغداد بين آن وآخر.

وتلقت فارس تهديدات وإهانات على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن ما اعتقده البعض افتقارها للحياء.

وقالت هناء إدوار، مؤسسة رابطة الأمل العراقية لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس إن عمليات القتل الأخيرة تبدو "رسالة تهديد للنشطاء على وجه الخصوص، ولكن أيضا للمجتمع ككل".

وأضافت "مهاجمة الشخصيات العامة النسائية محاولة لأن يبقين حبيسات في منازلهن".

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