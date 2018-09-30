ملكة جمال بغداد آخر ضحايا الاغتيالات في العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (متابعات)



فتحت وزارةُ الداخلية العراقية تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات حادثةِ قتلِ مَلِكَة جمال بغداد وعارضة الأزياء تارة فارس، التي أصيبت بثلاث طلقات نارية، ما أدى لوفاتها في الحال بمنطقة "كمب سارة" في العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر في وزارة الداخلية قوله، إن المجموعة المسلحة التي هاجمت تارة فارس، حاولت ابتداءً اختطافها.

ووفقا للوكالة، أضاف المصدر أنه "بعد فشل المجموعة بإجبارها على مرافقتهم، اعتدوا عليها بالضرب على الوجه، قبل أن يطلقوا عدة رصاصات أصابتها في منطقة الرأس والصدر، أسفرت عن مقتلها في الحال".



وكانت الشابة البالغة من العمر 22 عاما، قد اختيرت وصيفة لملكة جمال العراق عام 2014، كما حازت على لقب ملكة جمال بغداد عام 2015.

وتبادل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى رواية أخرى مدعمة بمقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة المثبتة فى أحد الأماكن القريبة من موقع الجريمة، أظهر شخصا مجهولا يقترب من نافذة السيارة البيضاء، من طراز بورش، ليطلق عليها 3 رصاصات من مسافة قريبة جدا، ثم يهرول باتجاه دراجة نارية كانت فى انتظاره، يقودها شخص آخر ليهربا على الفور من منطقة كامب سارة وسط بغداد، قبل أن ينتبه المارة إلى ما حدث فيوقفان السيارة، ثم يخرجان تارة التى بدت فى مقطع آخر غارقة فى دمائها.

وتداول نشطاء أيضا مقطع فيديو تتحدث فيه عن أن أحد رجال الدين الشيعة طلب منها الزواج لكنها رفضت، ثم فوجئت بتلقى تهديدات.

لكن المثير أن البعض تداول منشورا كتبته ملكة جمال بغداد السابقة منذ عام واحد فقط، تروى فيه تفاصيل كابوس رأته فى منامها، تتحدث فيه عن تفاصيل موتها، فقالت إنها رأت فى المنام أن قميصها الرصاصى تحول لونه إلى الأحمر، وأنها لم تكن تقوى على التنفس، حتى اختنقت وفارقت الحياة.

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