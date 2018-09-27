اغتيال مستهدف لوصيفة ملكة جمال العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقيت وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس حتفها على خلفية عملية اغتيال استهدفتها في بغداد، حيث فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في الحادث.

وأكدت وزارة الصحة مقتل تارة بطلقات نارية ، كما صرح مدير إعلام صحة الرصافة قاسم عبد الهادي إن "جثتها وصلت إلى مستشفى الشيخ زايد في الساعة 5:45 مساء".

كما ووصف عبد الهادي حالة فارس قائلا: أنها أصيبت "بثلاث طلقات نارية، اثنتين في الرأس والثالثة بمنطقة الصدر".

يذكر أن فارس من مواليد عام 1996، فازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق، واكتسبت شهرة على مواقع التواصل فضلا عن أنها شاركت في عدة أعمال فنية وأصبحت وجها دعائيا للعديد من العلامات التجارية.

وأثارت الشابة من جهة أخرى الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشورات لها تعتبر جريئة في المجتمع العراقي المحافظ.



اقرأ أيضا:

برلمان العراق يحدد موعدا لاختيار رئيس الجمهورية