برلمان العراق يحدد موعدا لاختيار رئيس الجمهورية

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

حدد البرلمان العراقي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لاختيار رئيس للجمهورية.

وجاء الإعلان خلال الجلسة الثانية للبرلمان عقدت الثلاثاء برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان الحلبوسي قد بحث مع مسؤولين عراقيين الاثنين ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وسط أنباء عن خلاقات بين الأكراد حول مرشحهم لرئاسة الجمهورية.

وبموجب تقاليد الحكم في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية ينحصر بين سياسيي القومية الكردية.

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