سليماني في كردستان سعياً لتشكيل رئاسات عراقية قريبة من إيران

أخبار الآن | بغداد - العراق (خاص)

أفادت مصادر سياسية خاصة في إقليم كردستان العراق بأن قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني موجود في أربيل منذ صباح الإثنين للتباحث حول مرشح مشترك بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لرئاسة جمهورية العراق.

المصادر ذاتها ذكرت أوضحت لأخبار الآن أن سليماني يسعى للخروج برئاسات عراقية ثلاث يمكنها التعامل مع إيران بمواجهة العقوبات الأمريكية , مضيفة أن هدف وجوده في كردستان للخروج بمرشح رئاسي موحد للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين يأتي ضمن هذا الغرض.

و كانت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إنتهك حظر السفر المفروض عليه من قبل مجلس الأمن منذ 2007 وتم تأكيده في 2015.

و ذكرت السفيرة الأمريكية أن معلومات موثوقة أكدها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس تفيد بأن سليماني خرق قرار منع سفره الصادر من مجلس الأمن ويحمل الرقم 2231 واتخذ من العراق مقراً له منذ الانتخابات الأخيرة، سعياً من طهران لرسم ملامح الحكومة العراقية الجديدة. و إتهمت هيلي سليماني بتعطيل الجهود وذلك في فيديو بثه موقع فريق التواصل والدعم الاخباري باللغة العربية التابع للخارجية الأمريكية على تويتر.

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