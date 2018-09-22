هيلي: سليماني في العراق لتأسيس حكومة خاضعة

أخبار الآن | الولايات المتحدة - (وكالات)

إتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني بتعطيل الجهود ومحاولة التأثير في تركيبة الحكومة العراقية بما يخدم مصالح النظام الإيراني. وأشارت نيكي هيلي، إلى انتهاك قاسم سليماني، حظر السفر المفروض عليه من قبل مجلس الأمن منذ 2007 وتم تأكيده في 2015.

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وذكرت السفيرة الأمريكية، أن معلومات موثوقة أكدها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس، تفيد بأن سليماني خرق قرار منع سفره الصادر من مجلس الأمن ويحمل الرقم 2231 واتخذ من العراق مقراً له منذ الانتخابات الأخيرة، سعياً من طهران لرسم ملامح الحكومة العراقية الجديدة. وقالت "سليماني في العراق ليس لبناء حكومة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب العراقي، وإنما لتكون تحت سيطرة النظام الإيراني".

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