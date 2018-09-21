سليماني يريد حكومة عراقية تساعد بمواجهة العقوبات الأمريكية

أخبار الآن | بغداد - العراق (خاص)‏

كشفت مصادر في البرلمان العراقي أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ‏واصل تدخله في مشاورات الكتل السياسية الهادفة لإختيار رئيس وزراء جديد ‏للحكومة العراقية المقبلة وأن يسعى لتنصيب شخصية مستعدة للتعامل بإنفتاح ‏مع إيران بمواجهة العقوبات الأمريكية.‏



و أوضحت المصادر البرلمانية العراقية لأخبار الآن أن سليماني يسعى لإختيار ‏رئيس وزراء جديد يتعامل مع المنظومة المالية التي ستؤسسها أوروبا لمواصلة ‏التبادل التجاري مع إيران , غير أن الأطراف العراقية تخشى إيقاف واشنطن ‏دعمها للعراق ومؤسساته لاسيما العسكرية والأمنية , إذا ما ذهبت مع ضغوطات ‏سليماني.‏

و تابعت المصادر في البرلمان العراقي أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم ‏سليماني يضغط أيضاً بإتجاه أن ينهي رئيس الوزراء العراقي الجديد أي خلاف ‏مع فصائل وميليشيات مدعومة من طهران بعدما أكدت المعلومات أن الحشد ‏الشعبي ممتعض من ممارسات إيران وتصرفات قاسم سليماني في العراق.‏

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و عزت المصادر ذاتها لأخبار الآن الى أن سليماني لا يريد خلافا مع فصائل ‏وميليشيات تمتلك شركات تجارية خاصة بها وتعمل لصالحها في بغداد و جنوب ‏العراق , حيث تعمل هذه الشركات على مساعدة إيران مالياً وتجارياً في مواجهة ‏العقوبات الأمريكية.‏

و أضافت المصادر أن موقف حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الأخير ‏من الإلتزام بالعقوبات الأمريكية تسبب بتدهور وضع الشركات المرتبطة بفصائل ‏وميليشيات مدعومة من إيران , حتى أن بعضها توقف عن تسليم الرواتب ‏لاشهر عدة , فضلا عن تقليص عدد موظفيها الى أقل من النصف.‏

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