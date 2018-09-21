سليماني يريد حكومة عراقية تساعد بمواجهة العقوبات الأمريكية
أخبار الآن | بغداد - العراق (خاص)
كشفت مصادر في البرلمان العراقي أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني واصل تدخله في مشاورات الكتل السياسية الهادفة لإختيار رئيس وزراء جديد للحكومة العراقية المقبلة وأن يسعى لتنصيب شخصية مستعدة للتعامل بإنفتاح مع إيران بمواجهة العقوبات الأمريكية.
و أوضحت المصادر البرلمانية العراقية لأخبار الآن أن سليماني يسعى لإختيار رئيس وزراء جديد يتعامل مع المنظومة المالية التي ستؤسسها أوروبا لمواصلة التبادل التجاري مع إيران , غير أن الأطراف العراقية تخشى إيقاف واشنطن دعمها للعراق ومؤسساته لاسيما العسكرية والأمنية , إذا ما ذهبت مع ضغوطات سليماني.
و تابعت المصادر في البرلمان العراقي أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يضغط أيضاً بإتجاه أن ينهي رئيس الوزراء العراقي الجديد أي خلاف مع فصائل وميليشيات مدعومة من طهران بعدما أكدت المعلومات أن الحشد الشعبي ممتعض من ممارسات إيران وتصرفات قاسم سليماني في العراق.
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و عزت المصادر ذاتها لأخبار الآن الى أن سليماني لا يريد خلافا مع فصائل وميليشيات تمتلك شركات تجارية خاصة بها وتعمل لصالحها في بغداد و جنوب العراق , حيث تعمل هذه الشركات على مساعدة إيران مالياً وتجارياً في مواجهة العقوبات الأمريكية.
و أضافت المصادر أن موقف حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الأخير من الإلتزام بالعقوبات الأمريكية تسبب بتدهور وضع الشركات المرتبطة بفصائل وميليشيات مدعومة من إيران , حتى أن بعضها توقف عن تسليم الرواتب لاشهر عدة , فضلا عن تقليص عدد موظفيها الى أقل من النصف.
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