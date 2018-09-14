أين يريد قاسم سليماني أن يصل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

من أجل أن تفهم إيران، يجب أن تفهم الحرس الثوري الإيراني أولاً. ينسى البعض أحياناً أن جهاز الدولة الإيراني ليس متجانسا، و يتشكل من مكونات مختلفة ومتنافسة في كثير من الأحيان. إن التنافس والصراع المفتوح أحياناً بين مكونات النظام الإيراني له تأثير كبير على المنطقة. لا يجسد هذه التعقيدات أي مسؤول إيراني آخر غير الجنرال قاسم سليماني، القائد العسكري لفيلق القدس التابعة لباسداران، المعروف رسمياً باسم الحرس الثوري الإيراني.



من الصعب معرفة المسمى الوظيفي الدقيق للحاج قاسم. لدى إيران جيش نظامي أيضاً، لكن جميع تدخلاتها العسكرية الخارجية تتم إدارتها و يتم تخطيطها من قبل قاسم سليماني. لدى إيران وزير خارجية، لكن قاسم سليماني غالباً ما يلقي بظلاله على سياسة طهران الخارجية، من الملف النووي إلى التدخل الإقليمي.

اقرا أيضا:

عراقيون: قاسم سليماني إرهابي دعم داعش والميليشيات منذ 2003

بالنسبة لشخصية غامضة تعيش في الظل، فإن قاسم سليماني لم يعد يخجل من الظهور أمام الكاميرات بعد الآن، خاصة عندما يكون الوضع مناسبًا له. وبما أنه لا يجري أي مقابلات إعلامية، فلا يمكننا أن نسأله عما يفعله، ولماذا يقوم بفعل ذلك، بل وربما أهم من ذلك، ما هي الخطط التي قد يتعين عليه القيام بها في إيران في المستقبل. لكن الأفعال تبقى أبلغ من الاقوال. لذلك، لمعرفة المراد الذي يخطط سليماني الوصول إليه، تابعنا بعض رحلاته الأخيرة في جميع أنحاء المنطقة، وهذه مجموعة مختارة من تلك الرحلات:

15 مايو 2018

الوجهة: العراق

الهدف: اجراء مناقشات متعلقة بتشكيل حكومة جديدة في العراق. فعلى ما يبدو زادت الانتخابات من قوة وسلطة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فلم يعجب ذلك سليماني، ويريد الحد من نفوذ مقتدى الصدر.

29 نوفمبر 2018

الوجهة: الميادين

تحديد الأهداف على خريطة تكتيكية، مراقبة خط المواجهة بمنظار وتوجيه القوات إلى أهدافهم القادمة. قاسم سليماني ليس متهماً فحسب، فهو يريد أن يعرف العالم كله من هو المسؤول.

23 نوفمبر 2017

الوجهة: سوريا

يظهر قاسم سليماني برفقة قوات موالية لإيران في العراق وسوريا، ويقدم رسالة واضحة توضح من هو القائد. سواء على المستوى العسكري أو على مستوى إمامة الصلاة: يظهر قاسم سليماني وهو يقود المعارك ويقوم بإمامة الناس في الصلاة.

13 يونيو 2017

الوجهة: سوريا

أرسل قاسم سليماني آلاف المقاتلين الأفغان واللبنانيين للموت دفاعاً عن مصالح الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وقد قام باستخدام الدين لهذا الغرض. بالسماح لنفسه أن يتصور وهو يصلي على الأراضي السورية، فإن الجنرال قاسم سليماني يحاول إرسال أكثر من رسالة في آن معاً: هو يؤكد على دور قيادته في المعارك، إضافة إلى وجوده هناك مع قواته ويقوم بإمامتهم في الصلاة.

28 مايو 2017

الوجهة: العراق

من الملاحظ أن قاسم سليماني ظهر وسمح لنفسه بأن يتم إلتقاط صورة له على المعبر الحدودي بين العراق وسوريا. بينما يظهر سبب هذه الزيارة بأنه دعم للحشد الطائفي، إلا أن اهتمام سليماني الخاص بالمناطق الحدودية يكتسب فيما بعد معنىً جديد بعد الكشف عن أن الحرس الثوري الإيراني كان يستخدم الأراضي العراقية كجسر بري لتزويد حلفائه في سوريا بالأسلحة.

اقرا أيضا:

مصادر: سليماني يحاول التدخل بتشكيل الحكومة العراقية

17 أكتوبر 2016

الوجهة: الموصل

بينما يقف على أرض مرتفعة أكثر من أتباعه، يقوم بتوجيه الأوامر والتعليمات لهم الصور تعكس السلطة والقيادة. بالتأكيد لم يتم نشر هذه الصور بشكل عشوائي أو عن طريق الصدفة. قاسم سليماني قام بصقل هذه الصورة. لكن لمن؟ ولأي غرض؟ إنه أمر يدعو إلى التساؤل.

6 سبتمبر 2016

الوجهة : حلب

القيادة لسليماني، وعلى الآخرين اتباعه.

5 مارس 2016

الوجهة: حلب

يظهر سليماني داخل أحد المساجد حيث يقوم بإلقاء خطاب حماسي للمقاتلين المتحالفين مع الحرس الثوري الإيراني ويتضمن هذا الخطاب مراجع دينية. هذه حرب قاسم سليماني. هذه هي قواته، إنه إمامهم وقائدهم.

27 ديسمبر 2015

الوجهة: حلب

في هذه الزيارة ظهر قاسم سليماني في الحرب الأهلية السورية. على عكس ظهوره بعد ذلك بالملابس سوداء، لا يزال الجنرال يرتدي زيا عسكريا خلال هذه الزيارة.

19 ديسمبر 2015

"مقطع فيديو غير مدرج وبدون تاريخ يُظهر أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يقوم بقيادة العمليات العسكرية في حلب شخصياً".

بالنسبة لأي شخص يراقب المشهد السياسي الإيراني، من المثير للقلق أن يشارك القادة في الترويج الذاتي. لذا فإن قاسم سليماني يتبع قواعد مختلفة، على ما يبدو.

13 نوفمبر 2015

"قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني يخاطب مقاتليه في حلب"

أعلام صفراء، عصابات رأس خضراء وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يخاطب المقاتلين. قد تكون هذه الصور بمثابة دليل واضح على كيفية وبواسطة من أصبحت الحرب الأهلية السورية حرباً طائفية.

23 أغسطس 2015

الوجهة: كربلاء متحدياً المتظاهرين الغاضبين"

سليماني يتحدى العراقيين الغاضبين ويتجول في المدينة التي لم تستضيفه ولم ترغب برؤيته. لم يكن محتملاً أن سليماني سوف يكسب أي شيء في العراق بتصرفه وتحديه للشعب العراقي. هل يمكن أن يكون هذا متعلقاً بديناميكيات القوى الداخلية الإيرانية إذن؟

28 فبراير 2015

الوجهة:تكريت، العراق

وصل قاسم سليماني إلى الخطوط الأمامية في تكريت بحسب وكالة فارس للأنباء. وتصف الوكالة سليماني بأنه "قائد إيراني عالي المستوى" وتحاول التأكيد على أنه متواجد "للإشراف" على القادة المحليين. من المثير للكراهية بالنسبة لمعظم العراقيين أن يقوم الحرس الثوري الإيراني بمعاملة العراق كأنه مقاطعة تابعة لإيران، لكن لا يبدو أن قاسم سليماني مهتم لذلك.

فبراير 2015

سليماني على الخطوط الامامية في سوريا

وزير الدفاع السوري وسليماني يزوران بشكل منفصل القوات الموالية للأسد في محافظة درعا الشمالية. عند قراءة خبر كهذا، من المثير للتساؤل: "إذا كانت هذه هي حرب إيران، فأين وزير الدفاع الإيراني؟".

30 يناير 2015

الوجهة: لبنان

كان جهاد مغنية نجل كبير صانعي القنابل في حزب الله عماد مغنية. عاش في إيران لفترة وجيزة، ويبدو أن قاسم سليماني كانت تجمعه علاقة خاصة به، متجاوزًا الروابط الرسمية بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. تعطي معاملة سليماني الخاصة لجهاد بعض المصداقية للتكهنات القائلة بأن جهاد كان من الممكن أن يكون جزءاً من وحدة خاصة من حزب الله قام قاسم سليماني بتشكيلها بشكل مباشر للقيام بعمليات سرية في المستقبل في المنطقة.

4 سبتمبر 2014

الوجهة: امرلي، العراق

"العقل العسكري الإيراني المدبر كان حاضراً أثناء أكبر نصر عراقي حتى الآن ضد داعش".

بالنسبة للعراق، كان من المهم للغاية خوض المعركة ضد داعش كحرب قومية. أرادت الحكومة العراقية ومعظم العراقيين تجنب زيادة التوترات الطائفية خلال مواجهة داعش. بالرغم من ذلك، كان لدى جنرال قاسم سليماني أفكار أخرى. باختيار مكان ظهوره في امرلي الشيعية، وكيف تم استعراض ذلك عبر وسائل الإعلام التابعة لحزب الله،

على الرغم من كونه تحت حظر السفر الدولي، يبدو أن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يتنقل بحرية في جميع أنحاء المنطقة ليشارك بحروبه العسكرية والسياسية. صور وسائل الإعلام لأسفاره ورحلاته تصوره قائداً قوياً وسياسياً وإماماً. ولكن من غير المرجح أن تكون هذه السلطة مفيدة له عسكرياً في سوريا أو العراق بعد الآن، حيث أن الأوضاع في سوريا والعراق تطورت وانتقلت إلى فصول جديدة. ولكن ربما ما يهم أكثر هو ما يريد قاسم سليماني القيام به داخل ديناميكيات السلطة الإيرانية. سيكون من المهم الاستمرار في مراقبة رحلات ووجهات سفر الجنرال للتمكن من فهم أين يريد الذهاب في المستقبل بشكل أفضل.

المزيد:

ظهور جديد لقاسم سليماني في جنوب العراق