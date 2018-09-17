محتجون: سليماني وإيران سرطان منتشر في العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (حصري)

وصف محتجون عراقيون في بغداد تدخلات إيران عبر قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والميليشيات التي يدعمها , بالسرطان الذي إنتشر في جسد العراق.

وقال محتجون لأخبار الآن إن إيران سعت قديماً وفي العصر الحديث الى ربط العراق بها وتصدير ثورتها إليه , داعين الحكومة العراقية الى أن تجبر سليماني على التوقف عن تدخلاته في شؤون العراق ومصير شعبه.

هذا و تظاهر المئات من سكان البصرة للمطالبة بكشف مصير ثلاثين متظاهرا إختفوا الخميس الماضي في المحافظة.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بموقف السلطات تجاه إختفاء المتظاهرين، وطالبوها بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات لكشف الجهة التي إختطفتهم.

وقال متظاهرون "إن هذه التظاهرة تهدف الى معرفة مصير زملائنا الذين إختفوا منذ أيام ولا نعرف عنهم أي شيء، هل من المعقول بكل هذا الحجم الكبير من التعزيزات العسكرية في البصرة أن يختفي هؤلاء"؟.

من جهتهم قال محتجون آخرون "إن هذه رسالة من الجهات التي لا تريدنا أن نتظاهر مفادها كفوا عن التظاهر و إلا سيكون مصيركم جميعاً مثل مصير المختفين ، لكن هذا كله لا يثنينا عن الاستمرار في تظاهراتنا المشروعة".

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