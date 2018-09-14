ما الذي تحاول إيران القيام به في العراق؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تحليل)
بينما تحاول إيران أن تَفرض سيطرتها بشكل أكبر على العراق، فإنها تواجه مقاومة أكبر من جانب الشعب العراقي . ما الذي تحاول إيران القيامَ به، لماذا ؟؟، وإلى أين سوف يصل كلُ هذا ؟
· ترمز الاحتجاجات في البصرة إلى رفض الشعب العراقي وغضبـِه تجاه التدخل الإيراني.
· على الرغم من ذلك، قام الحرس الثوري الإيراني بمهاجمة الحزب الديمقراطي الكردستاني داخل كردستان العراق والتوغل داخل الأراضي العراقية، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من الأشخاص.
· وقال احمد محجوب المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن الهجوم يُعَد انتهاكا للسيادة العراقية.
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· يَشعر الشعب العراقي بالإحباط بسبب أعمال العنف والخروج ِ عن القانون التي تقوم بها الميليشيات الشيعية.
· الشعب العراقي يقول لإيران بصوت عالٍ: سيادتـُنا ليست قابلة للتفاوض.
· ما هي مشكلة إيران؟ تشعر إيران بالإحباط لأنها فـَقدت السيطرة على الميليشيات الشيعية.
· لكن المشكلة الحقيقية لإيران هي في ( الداخل ) : إن اقتصادَها على شفا الانهيار التام ، وبيئتـُها تـَدُق أجراس الخطر من كارثةٍ بيئية قادمة.
· لم ولن تـَكسب إيران أي شيء من قيامها بهذه التحركات العنيفة داخل العراق . إنها توحد صف العراقيين بشكل أكثر حزماً ضد إيران ، وتخاطر بإمتداد العنف وعدم ِ الاستقرار إلى اراضيها.
· رسالة ُ الشعب العراقي لإيران بسيطة ٌ جداً : ليس لديكَ أيُ شيء للقيام به في العراق سوى الخروج منه على الفور.
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