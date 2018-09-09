طهران تقر بقصفها حزباً إيرانياً معارضاً قرب أربيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقر الحرس الثوري الإيراني بقصفه مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة كويسنجق قرب أربيل وهو ما عدته بغداد خرقاً للسيادة العراقية. و قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إنه أطلق سبعة صواريخ على مقر حركة معارضة كردية إيرانية في العراق , ما أدى إلى مقتل 15 إيرانيا كرديا و إصابة 35 آخرين. وشاركت في هذا الهجوم النادر العابر للحدود أيضا كتيبة الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني بحسب مصادر إيرانية وكردية.

وقال مسؤول العلاقات في الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني سوران نوري "إن عدد القتلى بلغ 15 بينهم ستة قياديين وإصابة 35 بجروح بينهم خمسة بحالة حرجة". وكان مسؤول في الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني أعلن أن صواريخ سقطت على مقر الحزب أثناء انعقاد مؤتمره" في كويسنجق بين أربيل والسلميانية , و إتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية العراقية القصف الإيراني الصاروخي , وقال أحمد محجوب المتحدث الرسمي باسمها "تعبر وزارة الخارجية العراقية عن رفضها للقصف الذي إستهدف قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل والذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى".

وأضاف "إذ تؤكد الوزارة حرص العراق على أمن جيرانه ورفضه لاستخدام أراضيه لتهديد أمن تلك الدول فإنها ترفض رفضا قاطعا خرق السيادة العراقية من دون تنسيق مسبق مع الجهات العراقية تجنيبا للمدنيين من آثار تلك العمليات".

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