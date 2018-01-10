الغناء يساعد الام على التخلص من شعور الإكتئاب بعد الولادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

خلصت نتائج دراسة حديثة الى أن الغناء يساعد الأمهات في التعافي من الشعور بالاكتئاب بعد الولادة.

واوضحت الدراسة التي اجراها باحثون بريطانيون أن الأمهات اللاتي يشاركن في جلسات غنائية جماعية مع أطفالهن تتحسن حالتهن بوتيرة أسرع مقارنة بالأمهات اللاتي لم يشاركن.

وشملت الدراسة، 134 من الأمهات اللاتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة.

ويعد التعافي المبكر مهما للحد من الأثر النفسي على الأم والطفل.

وتشير التقديرات إلى أن حالات الاكتئاب بعد الولادة تصيب الأمهات الجدد بمعدل واحدة من كل ثمانية.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن الغناء قد يساعد في تحسين الصحة العقلية لكبار السن وأولئك الذين يعانون من مرض الخرف، غير أن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها دراسة مستقلة تتعلق بتأثير الغناء على اكتئاب الأم بعد الولادة.

وخضعت الأمهات لثلاث فئات من الجلسات: واحدة تشارك فيها الأم بالغناء، وثانية تشارك فيها بألعاب ابتكارية، وثالثة تحصل فيها على رعاية كالدعم الأسري أو تناول مضادات الاكتئاب أو التركيز.

وشهدت جلسات الغناء تهليل الأمهات والغناء بأغنيات من شتى أرجاء العالم مع أطفالهن فضلا عن ابتكار أغنيات جديدة عن الأمومة.

وأظهرت النتائج سرعة تحسن الأمهات اللاتي شاركن بالغناء مقارنة بالأمهات اللاتي خضعن لجلسات جماعية للرعاية أو اللعب.

وتحسنت جميع الفئات على مدار عشرة أسابيع، غير أن الأسابيع الستة الأولى أظهرت زيادة تحسن مجموعات الغناء بمتوسط 35 في المئة مقارنة بالمجموعات الأخرى في تغلبهن على أعراض الاكتئاب.

وقالت روزي بيركينز، باحثة رئيسية، إنه على الرغم من صغر حجم الدراسة، إلى أنها مهمة نظرا لضرورة التصدي للأعراض في أسرع وقت.

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