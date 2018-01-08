دراسة: النوم أقل من 8 ساعات يسبب الإكتئاب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 8 ساعات في الليل أكثر عرضة للمعاناة من القلق والاكتئاب، كما أنهم أقل قدرة على التعامل مع الأفكار السلبية وفك الارتباط بالمشاعر السلبية من أولئك الذين يحصلون على كمية كافية من النوم.



ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة العلاج السلوكي والطب النفسي التجريبي، أن عدم النوم الجيد ليلا يتسبب في "التفكير السلبي المتكرر" والوسواس القهري والتركيز على الأفكار التي تسبب الحزن والقلق والإجهاد، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية. ومن المثير للاهتمام أن النتائج أظهرت أن عدم الحصول على كمية كافية من النوم أقل من ثماني ساعات يتسبب في نظر الناس إلى الصور السلبية عاطفياً بطريقة أكبر.

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