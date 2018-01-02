كيف نزيد من فعالية الدواء عند تناوله في الجسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



كي يؤتي الدواء مفعوله على أكمل وجه، يجب تعاطيه في الوقت المناسب نظراً لأن الإيقاعات البيولوجية في جسم الإنسان تؤثر على امتصاص الدواء ومدى الاستفادة منه، فقد لا يتمكن الدواء من تحقيق مفعوله المرجو إذا تناوله المريض في وقت خاطئ يؤثر أوقات تعاطي الأدويه على الأشخاص فتركيز العديد من الهرمونات وضغط الدم وحتى الإحساس بالألم يتغير على مدار 24 ساعة.



إذ أوضح بروفيسورفي جامعه ألمانيه ، إنه من الأمور الهامة عند تعاطي الدواء الالتزام بالوقت المحدد، موضحا أن الإيقاعات البيولوجية تؤثر على امتصاص وأيض وتأثيرات المستحضرات الدوائية، كما أن الدواء قد لا يحقق أي مفعول على الإطلاق، إذا تناوله المريض في وقت خاطئ أو لم يتوافق مع عمل الساعة البيولوجية.



ومثالا على ذلك مضادات الهيستامين، التي لها فعالية ضد حمى القش، ينبغي تعاطيها في المساء نظراً لأن النوبات تكون أقوى في هذه الفترة، فضلا عن أن العديد من هذه المستحضرات يؤثر بالسلب على نشاط المريض. وإذا التبس على المريض موعد تعاطي الدواء، فيتعين عليه أن يسأل الطبيب المعالج، كما يمكن الاطلاع على النشرة الدوائية.



وأكدت طبية ألمانيه ، على أهمية أن يكون المريض دقيقاً فيما يخص وقت تعاطي الدواء وطلب المشورة الطبية من الصيدلاني أو الطبيب المعالج عند التباس الأمر نظراً لأن الوقت الصحيح لتعاطي الدواء ليس هاما فقط لتأثيره، بل لتجنب الآثار الجانبية المترتبة عليه أيضاً.



فمثلا الكورتيزون يتأرجح إنتاجه في الجسم" بشكل ملحوظ على مدار اليوم، حيث يتم الوصول إلى أعلى قيمة في الصباح بين الساعتين 6:00 و9:00، ويصل إلى أدنى مستوى عند منتصف الليل.



وبناء على ذلك ينبغي تعاطي الكورتيزون المعالج للالتهابات في الصباح، أي في نفس وقت إنتاج الكورتيزون في الجسم.



أما إذا حدث العكس وتعاطى المريض الكورتيزون ليلًا، فإن الجسم يتوقف عن إنتاج الهرمون لارتفاع مستوى الكورتيزون.



أما بالنسبة لأدوية ضغط الدم، فإنه ينبغي مراعاة أن ضغط الدم يرتفع عموماً خلال النهار، وينخفض في الليل بنحو 15%. لذا فإن المصاب بارتفاع شديد في ضغط الدم يتعين عليه مواءمة العلاج الدوائي مع إيقاع ضغط الدم على مدار اليوم.



وبذلك فقط يؤتي الدواء مفعوله على النحو الأمثل.



وفي حالات نوبات الربو التي تحدث ليلا في الغالب. يرجع ذلك إلى أن الشعب الهوائية تكون ضيقة خلال هذه الفترة وتكون حساسة للمؤثرات مثل المواد المسببة للحساسية والبرد.



وبناء على ذلك يجب تعاطي أدوية الربو مساءً.



من القاهرة د. محمد عوض تاج الدين وزير الصحة اﻻسبق استاذ الامراض الصدرية و الرعاية المركزة في جامعة عين شمس

إقرأ أيضاً

معلومات هامة عن ممارسة الجماع أثناء الحمل

بالفيديو: عنكبوت يعيش داخل أذن رجل! شاهد كيف تم اخراجه