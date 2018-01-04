الفيروسات تبعث أملاً جديداً لمرضى سرطان الدماغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)



فيروس علاجي يمكن تطويره للوصول إلى أورام المخ وتحفيز الدفاعات المناعية الذاتية للجسم لمهاجمة مرض سرطان الدماغ.

أمل جديدا لمرض سرطان الدماغ إذ أظهرت تجربة لعلاج جديد محتمل لسرطان الدماغ، إذ تم حقن فيروس مباشرة في الدم يمكن أن يصل إلى الأورام داخل الدماغ ويحفز الجهاز المناعي للجسم لمهاجمة هذه الأورام.



وقال طبيب مختص بالأورام بمعهد السرطان وعلم الأمراض في جامعة في بريطانيا: "هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أن فيروسا علاجيا قادر على أن يمر عبر الحاجز الدموي الدماغي".



وأضاف أن التجربة التي قاموا بها لم تظهر فقط إمكانية توصيل فيروس إلى ورم في داخل الدماغ وإنما أظهرت أيضا أنه عندما وصل الفيروس إلى هدفه فإنه "حفز الدفاعات المناعية الذاتية للجسم من أجل مهاجمة السرطان".

وشملت التجربة تسعة مرضى فقط، وكان المرضى التسعة جميعا يستعدون لإزالة الأورام جراحيا. لكن قبل أيام من الجراحة تم حقن كل منهم بجرعة واحدة من الفيروس العلاجي عبر الأوردة.

وبعد إزالة الأورام أجرى الباحثون تحليلا لعينات لمعرفة ما إذا كان الفيروس قد تمكن من الوصول إلى السرطان الذي كان قابعا في بعض الحالات في عمق الدماغ.

وقال الباحثون إنه في جميع الحالات التسع كانت هناك أدلة على وصول الفيروس إلى الهدف.

وأضافوا أن دلائل أظهرت أيضا أن الفيروس قد حفز الجهاز المناعي حيث تم توجيه خلايا دم بيضاء صوب الورم لمهاجمته.

لكن العلماء قالوا إنه إذا تكررت النتائج في دراسات أكبر فإن الفيروس العلاجي يمكن تطويره إلى علاج مناعي فعال لمرضى أورام الدماغ الخبيثة.



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