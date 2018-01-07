دراسة نرويجية تربط بين الإرهاب والصداع النصفي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت دراسة أجراها المركز النرويجي لدراسات التوتّر الناتج عن العنف والصدمات في جامعة أوسلو، أن المراهقين الذين تعرّضوا لصدمات وعنف، ومن ضمن ذلك حوادث إرهابية، يتسبّب ذلك بمخاطر إصابتهم بالصداع والصداع النصفي.

لا يعتبر الصداع عادة، عرضًا لمرضٍ خطيرٍ. مع ذلك، تعد الام الرأس واحدة من الشكاوى الطبية الأكثر شيوعًا ، حتى 15% من الأشخاص يلجأون إلى تلقي العلاج الطبي بسبب الصداع.

وقد أظهرت دراسات مختلفة حول اسباب الصداع أن أكثر من نصف الأشخاص يعانون من الام الرأس مرة واحدة، على الأقل، في السنة دون أن يؤدي العرض إلى التوجه إلى الطبيب..

الدراسة النرويجية الجديدة التي نشرت ، عكف الباحثون فيها على دراسة تكرار الإصابة بالصداع النصفي والصداع الناجم عن التوتّر في 213 ممن نجوا من هجمات إرهابية تتراوح أعمارهم بين 13 و20 عاماً.

وأفادت بأن المراهقين الذين يتعرضون لصدمات أو أحداث إرهابية ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي يومياً أو أسبوعياً.

وتؤكد النتائج بذلك أن العنف والصدمات النفسية يمكن أن تؤدي إلى أعراض جسدية.

كما أوضحت الدراسة أن هناك من لا يحصلون على ما يحتاجونه من مساعدة للتخلص من شكواهم الجسدية والنفسية، خاصة عندما تصبح أشد أو تتكرر بوتيرة أكبر ..

أحد القائمين على الدراسة قالت إن المصائب النفسية خلال فترات النمو الحرجة تؤثر على المخ بطرق لا تحدث تغييرا في النفسية فحسب، لكنها تغير أيضا في أجهزة الأيض والمناعة والغدد الصماء والأعصاب..

مما تؤدي إلى زيادة قابلية الجسم للإصابة بعدد كبير من أمراض البالغين، والتي ربما تنتقل أيضا إلى الجيل التالي..

نتائج الدراسة لا تشمل الأحداث الإرهابية فحسب، بل تمتد إلى إساءة معاملة الأطفال والاستغلال العاطفي والعنف الجنسي، كما أن الاستغلال في علاقات الأقران أو التنمّر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يحدث نفس التأثير.

معنا من القصيم الدكتور صالح عبدالله العقيل باحث اجتماعي اخصائي في الجريمة

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