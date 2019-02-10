وزن العشرين طريقكِ نحو سنّ التسعين.. دراسة مفيدة لكل سيدة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أنّ "النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 68 و 70 عاماً ممن حافظن على معدّل محدد لزيادة الوزن، لديهنّ فرصة أفضل للدخول في العقد العاشر من العمر". وأكدت الدراسة أنّه "كلما كانت المرأة أنحف، كما كانت احتمالات بقائها على قيد الحياة أكبر"، موضحة أنّ "اللواتي يصبحن بدينات في سنّ 68 أو حتى 70 عاماً، تنخفض نسبة بلوغهن التسعين إلى 32 في المائة عن اللواتي وزنهنّ أقل".

وأوضح الدارسون أنّ "النشاط البدني لمدة ساعة في اليوم، يشكل عاملاً جيداً في إطالة فترة حياة النساء، بما في ذلك المشي وركوب الدراجات والبستنة وممارسة الرياضة".

وشمل البحث مجموعة من 7807 أشخاص في هولندا تراوحت أعمارهم بين 68 عاماً و70، عام 1986. وسجّلوا وزنهم في عمر العشرين والوزن الذي كانوا عليه عام 1986 والطول. ووفقاً لبيانات الدراسة، فقد تمكن 433 من الرجال و944 من النساء من بلوغ التسعين، أو ما يعادل 17 في المائة من الرجال، و34 في المائة من النساء.

وأوضحت النتائج أنّ "النساء اللواتي ازداد مؤشر كتلة أجسامهن بأكثر من ثماني نقاط منذ سنّ العشرين، كان احتمال وصولهن إلى 90 عاماً أقل بنسبة 19 في المائة من اللواتي تغير مؤشر كتلة الجسم لديهن بأقل من أربع نقاط".

مصدر الصورة: الجميلة

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