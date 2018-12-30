النساء هن الأكثر فقدانا للوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يبدو ان النساء يتحملن العبء الأكبر دائما، حتى في مجال التطور، فقد أظهرت دراسة جديدة في بريطانيا، ان النساء هن الطرف الأكثر فقدانا للوظائف , بسبب زيادة استخدام الروبوتات، فيما يحقق الرجال أكبر المكاسب من الوظائف الجديدة , ذات الرواتب العالية في الاقتصاد الجديد.

وفي حين ان الكثير من الوظائف في الاقتصاد الجديد ذات رواتب عالية، فقد توصلت نتائج الدراسة الى ان من بين كل عشرين مبرمجاً , ومصمم برمجيات هناك امرأة واحدة فقط ، كما وجد الباحثون.

كما توصلت الدراسة الى ان البرمجة وتطوير الشفرات وإدارة الموارد البشرية وقيادة فرق العمل والأقسام والشركات هي من بين المهن العشرين الأسرع نمواً في حين ان مهنة البيع في مخازن تجارة المفرق هي الأسرع إنكماشاً واختفاء.

وبحسب الدراسة التي أجرتها الجمعية الملكية لتشجيع الفنون والصناعات والتجارية وُنشرت نتائجها في صحيفة الاندبندنت فان نحو 400 الف وظيفة كانت تؤديها نساء في القطاع العام والقطاع المصرفي وتجارة المفرق فُقدت منذ عام 2011 للروبوتات أو بسبب الإجراءات التقشفية.

كما تضررت النساء العاملات بسبب تناقص الوظائف في القطاع الخاص مثل البيع في المخازن والمساعدة الشخصية وصالونات الحلاقة. وحذرت الجمعية الملكية لتشجيع الفنون والصناعات والتجارة في دراستها من ان المرأة العاملة تواجه تمييزا مزدوجاً بسبب جنسها وإستئثار الرجل بالفروع التكنولوجية الجديدة.

ونقلت صحيفة الاندبندنت عن بنديكت جيلوت رئيس مركز العمل المستقبلي في الجمعية قوله "ان مجيء الآلات المؤتمتة والمساعد الصوتي الشخصي وإستخدام الرافعات والتعبئة الآلية في المستودعات يبين ان عصر الأتمتة طل علينا فعلا".

ونوه دوليت بهبوط البطالة في بريطانيا الى أدنى مستوياتها منذ 45 عاماً وتوفر الكثير من فرص العمل ذات النوعية العالية في قطاع التكنولوجيا لكنه اضاف "ان قوى التدمير الخلاق يمكن ان تكون ماحقة للطرف الخاسر في العملية وهناك أدلة متزايدة على حرمان المرأة من مكاسب الاقتصاد الجديد".

واشار ديلوت الى ان هيمنة الرجل في الصناعة التكنولوجيا أمر معروف وما يصدم هو حجم المشكلة. ولكنه لاحظ ان عصر الأتمتة ما زال في مراحله الأولى وهناك الكثير من الوظائف التي لم تتأثر به حتى الآن.

وقال ديلوت ان التحدي الذي يواجه الحكومة وارباب العمل والتربويين هو التأكد من ان العقد الثالث من القرن لن يكون مثل سابقه وان يتشارك الجميع بصرف النظر عن الجنس أو العمر أو المنطقة في التمتع بثمار التكنولوجيا الجديدة. وتأتي الدراسة الجديدة بعد تحذير المنتدى الاقتصادي العالمي من تضرر النساء العاملات بأتمتة الكثير من الوظائف وتطور الذكاء الاصطناعي.

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