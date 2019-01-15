إلى كل سيدة.. 5 نصائح تعزّز علاقتك مع حماتكِ

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي القصص والحكايات عن علاقة المرأة بحماتها الممتدة عبر العصور والأزمنة. يقول المثل المصري الشائع: "اللي حماتها تحبها الشمس تطلعلها"، ويقول مثل آخر: "الحما حما ولو كانت ملكة من السما". وبطبيعة الحال، فإنّ العلاقة بين المرأة وأم زوجها تشهد الكثير من التوترات، الأمر الذي يهدّد الزواج ويقوده نحو الكثير من المشاكل.

وركّزت الكثير من الدراسات على كيفية توطيد العلاقة بين المرأة وحماتها، وقد ذكرت الكثير من النصائح في هذا الصدد، فإليكِ سيدتي أبرزها وفقاً لموقع "بريزن ويمين" الإلكتروني:

1- تفهمي حماتك

من المهم جداً أن تستوعبي حماتك وتفهمي آراءها، ومن الأوجب أن تتجنبي التعصب لرأيك والاستفادة من خبرتها.

2- ناقشيها بحكمة

حاولي مناقشة حماتك بحكمة في حال حصول أي مشكلة، وتحدثي معها بشكل عقلاني واستمعي اليها.

3- تجنبي استفزازاتها

ابتعدي عن ذكر أي عبارات تستفز حماتك لتجنب أي صدام معها. كوني دائماً صاحبة كلام رقيق لكسب ودها.

4- لا تقاطعي حماتك

بادري إلى الاتصال والاطمئنان عن حماتك بشكل دائم، وقومي بزيارتها ومرافقتها في الكثير من أنشطتها اليومية.

5- أشكريها على مساعدتها لك

في الكثير من الأحيان تقدم حماتك مساعدة لك في الأعمال المنزلية والعناية بالأطفال، وعليك تقديم الشكر إليها من باب اللياقة والاحترام.

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