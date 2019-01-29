تحذير للمرأة.. القلق يؤدي بكِ إلى السمنة (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة غوتنبرغ أنّ "الوظائف المجهدة تدفع النساء إلى تناول المزيد من الطعام، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة وزنهنّ وإصابتهنّ بالسمنة"، موضحة أنّ "تعرض النساء للشعور بالقلق والإرهاق والضغط النفسي في العمل، يساهم في شهورهن بالإحباط الأمر وتناولهنّ المزيد من الطعام".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل البريطانية"، فإنّ "العلماء كشفوا أنّ الإرهاق يحث على إطلاق هرمون الكورتيزول الذي يساعد على تشكل الدهون حول الحجاب الحاجز وزيادة الوزن"، مشيرة إلى أنّ "النساء أكثر تأثراً من الرجال لأنهن في كثير من الأحيان يتحملن أعباء العمل إضافة إلى أعباء المهام المنزلية".

وفي هذا الإطار، لفتت صوفيا كلينفبرغ، الباحثة المشرفة على الدراسة، إلى أنه "عندما تتحمل النساء مسؤوليات كبرى إضافة إلى أعباء العمل، فإنهن يلجأن للراحة و الاسترخاء ويتناولن المزيد من الوجبات التي تؤدي إلى زيادة الوزن".

ورأت كلينفبرغ أنّ "انشغال النساء الدائم في العمل يدفعهن لإهمال ممارسة التمارين الرياضية، وهذا يساهم أيضاً في اكتساب المزيد من الوزن".

مصدر الصورة: anzdoc

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