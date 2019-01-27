المرأة الطويلة تعيش أكثر.. ماذا كشفت دراسة جديدة؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضحت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة ماستريخت، أنّ "النساء طويلات القامة لديهنّ فرصة للعيش حتى سن الـ90 عاماً، مقارنة مع النساء الأخريات".

ولفتت الدراسة إلى أنّ "النساء اللواتي يتجاوز طول قامتهنّ الـ180 سنتيمتراً، يزيد احتمال العيش لديهنّ، مقارنة مع النساء اللواتي يبلغ طول قامتهنّ نحو 161 سنتيمتراً أو أقصر".

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فقد أجريت الدراسة التي نشرت في مجلة " Epidemiology and Community Health " على نحو 8000 مشارك قاموا بتدوين معلومات حول وزنهم في سن الـ20 عاماً، إلى جانب وزنهم وقت الدراسة وطول قامتهم والوقت الذي يقضونه في ممارسة الرياضة. وعليه، تابع العلماء هؤلاء المشاركين حتى بلغوا سن التسعين أو حتى وفاتهم.

ولفت النتائج إلى أنّ "العلاقة بين الطول والعمر لدى النساء، ليست نفسها لدى الرجال، إذ أن النشاط البدني لديهم له تأثير أكبر على عيش حياة أطول".

مصدر الصورة: news.livedoor

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