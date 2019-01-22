لا تحرمي نفسك من الطعام واتبعي هذه الـ7 نصائح لإنقاص وزنك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تحدي انقاص الوزن وعيش نمط حياة صحي ، أمر قد يبدو صعباً لدي البعض ، لكن في الحقيقة ، انقاص الوزن لا يتطلب دوماً حمية قاسية أو تماريناً مجهدة ، هي خطوات صغيرة إذا ما تم إضافتها للروتين اليومي ، يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً ، إليك 7 نصائح تساعدك في انقاص وزنك وعيش حياة صحية ..

عدم التسوق وانت جائعة

من المعروف ان المعدة الفارغة تستجيب لاية مغريات سريعة خاصة عند التسوق، ويمكن للجوع ان يجعلك تختارين اصنافا غير صحية اثناء تسوقك.

عدم تفويت وجبة الفطور

وجبة الفطور تمنحك الطاقة والنشاط اللذين يحتاجهما الجسم خلال النهار. كما ان تناول الطعام في الصباح يبعد عنك شبح الجوع خلال اليوم وبالتالي يجنبك الاسراع في تناول الوجبات السريعة.

الابتعاد عن الميزان

خطأ كبير نقوم به، وهو قياس الوزن على الميزان يوميا، ويقول خبراء التغذية ان هذا الفعل يصيبنا بالاحباط ويجعلنا لا نستمر في اتباع الحمية.

الابتعاد عن الثلاجة مساء

لا بد من وضع وقت محدد لاغلاق الثلاجة وعدم فتحها مساء كما الحال مع المحال التجارية.

تناول السلطة والشوربة اولا

عند تناول الطعام، احرصي اولا على تناول الشوربة او السلطة وذلك لضمان عدم تناول كمية كبيرة من الطعام الدسم.

اضافة الوجبات الصحية لنظامك الغذائي

بدلا من التفكير بالوجبات التي يجب التوقف عنها لانها تزيد الوزن، حاولي التركيز على الوجبات الصحية التي يمكنك تناولها والتي تمنحك الغذاء والطعم اللذيذ دون زيادة في الوزن.

ممارسة الرياضة

لا عذر لك لعدم ممارسة الرياضة، اذ يمكنك القيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة او حتى تمرين المشي يوميا لضمان المزيد من الحرق وخسارة الوزن اثناء الحمية.

مصدر الصور : Hiamag

اقرأ أيضاً :

أطباء يرصدون ما تفعله ربطة العنق بجسم الإنسان

الجوع قد يؤخر الشيخوخة ويحسن صحتك (دراسة)