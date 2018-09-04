إليك طريقة صحية للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

تعترينا تلك الرغبة الجامحة في تناول الطعام أحيانا، ولا ندر كيف يمكن التعامل معها نظرا لالتزامنا بنمط تغذية معين نحرص على اتباعه! لكن كيف يمكن الحد من رغبتنا الكبيرة المستمرة في تناول أصناف مختلفة من الطعام، وكيف يمكن مقاومة الوجبات الدسمة؟

من المعلوم، أن الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكريات أو غيرها من الكربوهيدرات، وهي عادة ما تسبب الشعور بالرغبة الشديدة في تناول الطعام، وبالتالي يشعر المرء بأنه غير قادر على السيطرة على هذا الشعور المزعج، وفق موقع "medicalnewstoday".

ومن هذا المنطلق سنقدم لكم بعض النصائح التي تساعدكم على محاربة الرغبة الشديدة في تناول الطعام والقضاء عليها:

- شرب الماء: قد يسيء الجسم تفسير الإشارات من الدماغ، وبالتالي فإن الشعور بالرغبة في تناول الطعام قد تكون علامة تشير الى العطش.

- ممارسة الرياضة: يشير العلماء الى أن المشي السريع لمدة 15 دقيقة هي خطوة فعالة جدا للحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

- الحد من التوتر: يمكن أن يُؤدي التوتر دورا في الشعور بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام. وبالتالي، فإنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى زيادة رغبة الأشخاص في تناول الأطعمة السكرية أو الكثيفة السعرات الحرارية.

- تناول المزيد من البروتين: يعتقد البعض أن تناول المزيد من البروتين قد يساعد على التخفيف من الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام. في الواقع، فإن البروتين يساعد الجسم على الشعور بالاكتفاء لفترة أطول..

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