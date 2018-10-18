لاعبة كرة قدم سعودية تدخل موسوعة غينيس فوق أعلى قمم إفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أضافت السيدة سجى كمال نجاح جديد للمرأة السعودية، والتي يبزر دورها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، بداية من دخولها ملاعب كرة القدم الموسم الماضي. ودخلت سجى موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال مشاركتها في مباراة كرة قدم أعلى قمة جبل كليمنجارو أكثر جبال أفريقيا ارتفاعًا. والذي تعلو قمته فوق 5,895 مترا عن سطح البحر.

وفي تعليقها على تحقيق هذا الإنجاز، عبرت سجى عن سعادتها الكبيرة كونها السعودية الوحيدة التي شاركت في هذا الحدث.

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ومثلت سجى باقي نساء المملكة في مباراة كرة قدم سجلت رقمًا قياسيًا في موسوعة "غينيس"، حيث قامت مع مجموعة من النساء تتكون من 30 لاعبة كرة قدم من 20 جنسية، بتسلق جبل كليمنجارو، لخوض مباراة كرة القدم الأكثر ارتفاعًا في العالم من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في العام 2017.

يُذكر أن سجى قد بدأ شغفها بكرة القدم منذ زمن طويل، حيث سافرت خارج السعودية من أجل اللعب ضمن مختلف فرق كرة القدم في البحرين، والإمارات، وأمريكا، وبريطانيا بسبب عدم وجود فريق نسائي وطني سعودي.

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مصدر الصورة: حساب سجى كمال على "إنسنغرام"