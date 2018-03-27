أم أفغانية أبهرت العالم

أخبارالآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة ( ناهد العثماني)

أثارت طالبة أفغانية تقدمت لامتحان قبول في جامعة, مشاعر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر صورها وهي تجلس على الأرض ممسكة برضيعها أثناء إجتيازها للإختبار.

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وظهرت الفتاة الأفغانية جهان تاب 22 عاما من ولاية دايكندي بأفغانستان وهي تؤدي اختبار القبول للعلوم الاجتماعية في جامعة خاصة بمدينة كابل، بينما تهتم برضيعها.وما إن إستهلت تاب الاختبار حتى أجهش طفلها بالبكاء، ولتهدئته، تركت مكتبها وجلست على الأرض لإرضاعه، ثم أكملت اختبارها.

من جهته، قال يحيى عرفان أحد المراقبين أن جهان تنتمي إلى أسرة فقيرة، وتعيش بقرية صغيرة تدعى أوشتو في أعالي الجبال، والتي لا تتوفر بها طرق للسيارات، الأمر الذي يجعل الرحلة إلى المدرسة تستغرق 8 ساعات.

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وظهرت الفتاة الأفغانية جهان تاب 22 عاما من ولاية دايكندي بأفغانستان وهي تؤدي اختبار القبول للعلوم الاجتماعية في جامعة خاصة بمدينة كابل، بينما تهتم برضيعها.وما إن إستهلت تاب الاختبار حتى أجهش طفلها بالبكاء، ولتهدئته، تركت مكتبها وجلست على الأرض لإرضاعه، ثم أكملت اختبارها.

من جهته، قال يحيى عرفان أحد المراقبين أن جهان تنتمي إلى أسرة فقيرة، وتعيش بقرية صغيرة تدعى أوشتو في أعالي الجبال، والتي لا تتوفر بها طرق للسيارات، الأمر الذي يجعل الرحلة إلى المدرسة تستغرق 8 ساعات.