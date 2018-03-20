بطلة فيلم مشهور تترشح لمنصب حاكم "نيويورك" وترغب في التغيير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أعلنت الممثلة "سينتيا نيكسون"، بطلة مسلسل "الجنس والمدينة"، والتي لعبت دور "ميراندا هوبز"، في المسلسل، أنها تعتزم الترشح لمنصب حاكم ولاية نيويورك، وبالتالي ستكون منافسا للحاكم الحالي "أندرو كومو" عن الحزب الديمقراطي. مع العلم أن هذه الناشطة الليبرالية التي يبلغ عمرها 51 عاما لم تشغل أي منصب انتخابي من قبل، في الوقت الذي تعد فيه من أنصار المساواة في التعليم في نيويورك

لعبت "نيكسون" دور المحامية "ميراندا هوبز" في مسلسل "الجنس والمدينة" منذ عام 1998 إلى عام 2004، ثم فازت بجائزة "إيمي" عن دورها عام 2004. وقدم لها الجائزة في ذلك العام شخصية شهيرة وهي "دونالد ترامب"، الذي شاركت في مسيرة ضده منذ فترة قصيرة، وفق موقع (BBC).





وكانت "نيكسون" قد أعلنت ترشحها في فيديو قالت فيه "أحب نيويورك، لم أرد قط أن أعيش في أي مكان آخر، ولكن بعض الأمور يجب أن تتغير"، وأضافت "نيكسون" في نفس الفيديو "نود أن تعمل حكومتنا مجددا على الرعاية الصحية وإنهاء عمليات السجن الجماعي وإصلاح نظام المترو"..

وأضافت مبدية رغبتها في تحقيق التغيير في المدينة، "تعبنا من الساسة الذين يهتمون بعنوان الصحف والسلطة أكثر من اهتمامهم بنا"، كما قالت "نيكسون"، "نحن أقل ولاية من حيث المساواة، حيث يوجد لدينا ثراء فاحش وفقر مدقع"..



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