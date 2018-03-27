ثلوج برتقالية تغطي الأراضي في بلدان أوروبا الشرقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اجتاحت ثلوج ذات لون برتقالي روسيا وبلغاريا ورومانيا وبلدان أخرى في أوروبا الشرقية. وظهرت صور الثلوج على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك المتزلجين في منتجع بالقرب من مدينة سوتشي الروسية. ويعتقد أن هذا المنظر غير الاعتيادي هو نتيجة الرمل والغبار الذي تحرك وتحول إلى الغلاف الجوي من العواصف في شمال أفريقيا، قبل أن يستقر في المنطقة.

وقال ستيفن كيتس من مكتب الأرصاد الجوية، إن هذه الظاهرة كانت "ممكنة الحدوث"، وقد شوهدت سابقًا في أماكن أخرى حول العالم. وأضاف "كان هناك الكثير من الرمال أو الغبار المنبعث من شمال أفريقيا والصحراء، من العواصف الرملية التي تشكلت في الصحراء، ومع ارتفاع الرمل إلى مستويات عالية من الغلاف الجوي ، يتم توزيعه في مكان آخر".

وـضاف "بالنظر إلى صور الأقمار الصناعية من ناسا، يظهر الكثير من الرمال والغبار في الجو عبر البحر الأبيض المتوسط. وعندما تحدث الأمطار أو تتساقط الثلوج، فإنها تسحب كل ما يوجد هناك ،حتى إذا كان هناك رمال في الغلاف الجوي، حيث ترسبت جسيمات الرمل أو الغبار على اتجاه الريح".

ففي العام الماضي، تحولت الشمس والسماء فوق بريطانيا إلى اللون الأحمر، نتيجة إعصار أوفيليا الذي سحب الهواء المداري والغبار من الصحراء. وأبلغ سكان بلدات سيبيريا في عام2007 ، عن وجود ثلوج برتقالي كريه الرائحة ولها ملمس دهني. وقال مسؤولون إن الثلوج نتجت عن عاصفة في قازاخستان المجاورة التي عبئت بالغبار والطين وأودعتها في منطقة أومسك. ولكن وفقا للرقابة البيئية الروسية ، فإن الثلج ربما كان نتيجة للتلوث الكيميائي لأنها احتوت على كميات كبيرة من الحديد والأحماض والنترات.

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