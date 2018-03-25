صور السيلفي ممنوعة في مهرجان كان

أخبار الآن | كان - فرنسا (وكالات)

من منا لا يلتقطُ صورَ السليفي .. التقاط هذهِ الصور أصبحَ شيئا مهما هذه الأيام، لدرجةِ أننا قد نضيعُ اللحظات السعيدة التي نمرُ بها وبدلاً من أن نعيشها بكلِ مشاعرنا وأحاسيسنا، تجدنا نهتمُ أكثر بتجهيزِ الهاتف المحمول وإعدادِ الكاميرا لالتقاطِ الصورة لنسارعَ ونشاركها على مواقعِ التواصل الاجتماعي.. هذا الامر لم يَرُق للبعض..

اذ فجرَ المفوضُ العام لمهرجانِ كان السينمائي، مفاجأةً من العيارِ الثقيل، بمنعهِ الصورَ الذاتية "سيلفي" على السجادة الحمراء، باعتبارها سخيفة ومسيئة.، في الوقت الذي يناقش الحدث جدلية "مكانة النساء" في السينما.

وفي عام 2015، أعلنَ المفوضُ العامُ للمهرجان، أن هذا الحدث السينمائي، سيحظرُ التقاطَ صورِ "سيلفي" على السجادة الحمراء، قبلَ تعديلِ الموقف، عبرَ حصرهِ بالطلبِ من المدعوين، الحدَ من هذه الممارسة.

وبموجب القرارات الجديدة، سيكتشف الصحافيون اعتباراً من هذا العام، الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية في الوقت عينه لعرضها الأول، وليس قبل ذلك كما جرت العادة، والهدف من هذا التدبير يكمن في "إعادة الجاذبية واللمعان للسهرات الاحتفالية" كما أن التشويق سيكون على أشده



هذا التغيير، سيعدل طريقة عمل الصحافيين، الذين كانوا قادرين سابقاً على مشاهدة جزء من الأفلام في الصباح قبل ساعات عدة من السهرة الاحتفالية.



وبعد قضية المنتج الهوليوودي، النافذ هارفي واينستين، المتهم بارتكاب عشرات الاعتداءات الجنسية، وحركة "أناـ أيضاً"، التي أعقبتها، مع ما حملته من نقاشات بشأن مكانة النساء في قطاع السينما، سيلتقي فريمو قريباً، وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين في فرنسا، مارلين سكابا، برفقة رئيس مهرجان كان السينمائي بيار ليسكور.



وعن اختيارات الأفلام التي أخرجتها النساء، قال فريمو، إن مهرجان كان السينمائي، "يسجل أداءً فوق المعدل" على هذا الصعيد إذ استحوذت المخرجات على 23 % من الأفلام، ضمن القائمة الرسمية للأفلام المشاركة في المنافسة العام 2017.



ويقام مهرجان كان السينمائي هذا العام بين 8 و19 مايو منه، وتترأس لجنته في هذه الدورة الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت وهي المرأة 12 التي تتولى هذه المهام بعد 4 سنوات على إيكال المهمة للمخرجة النيوزيلندية جاين كامبيون.

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