عالسمع | دمشق تشارك في أكتوبر الوردي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع - Bayoon A Hameed &Reem Hamed )

تحت شعار " I love Damascus " شاركت نساء سوريات شهر التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وفي التفاصيل، تزين شعار " I love Damascus " بشعار شهر اكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث توسط ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق .

صديقات مجموعة عالسمع ، بيان حميد وريم حامد أرسلتا لنا صوراِ من قلب دمشق اليوم ١٧ اكتوبر .

الأشرطة الوردية غلفت صرح أنا أحب دمشق في ساحة الأمويين ضمن نشاطات الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي انطلقت بداية تشرين الأول شهر التوعية العالمي بالمرض.

وارتبط الشريط الوردي مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي منذ نحو ربع قرن للتذكير بضرورة الكشف المبكر عن أكثر السرطانات شيوعا بين النساء.

يذكر أن الحملة الوطنية تواصل فعالياتها عبر جلسات توعية وتثقيف وفحوص طبية ومجانية عبر عشرات المراكز الصحية والمجتمعية الموزعة في مختلف المحافظات.

شاركونا وكونوا أنتم صناع الأحداث عبر نقل أخبار مدينتكم من خلال مجموعة عالسمع في الفيسبوك واحصلوا على مكافآت مغرية أسبوعياً ..

اقرأ أيضاً :

عالسمع | هذا ما خلفه إعصار لبان بمحافظة المهرة اليمنية (صور)

برايان هوك: إخراج القوات الموالية لإيران من سوريا أولوية لنا

