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شجار عنيف في "ستاربكس" والسبب.. كوب قهوة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (لايف ليك)

وقع شجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص، في أحد محال "ستاربكس" في الصين، بسبب الرغبة في الحصول على كوب من القهوة.

وفي التفاصيل، فقد انتشر مقطع مصور ظهر من خلاله تجمهر عدد من الأشخاص محاولين الحصول على كوب زجاجي من القهوة، يشبه "مخالب القطّ"، قام المحلّ بتوزيعه على الزبائن من باب الدعاية.

وقد حاول العديد من الأشخاص الحصول عليه وتخطّي الدور المخصّص لكلّ فرد للحصول عليه، بل دخل بعضهم في مشادات جسدية.

وأثناء محاولة البعض تفريق هذه المشاجرة، توسعت حلقة المشاجرة وضمت إليها العديد من الأشخاص.

مصدر الصورة   lebanon24

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