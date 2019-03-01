تايوان.. رصدُ نمرٍ مرقّط قيل أنه انقرض من 30 عاماً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (iflscience)

رصد عدد من الأشخاص في قرية دارين بمقاطعة تايتونغ في تايوان، نوعاً من النمور المرقطة يدعى "فورموزان"، كان ساد اعتقاد أنه انقرض منذ أكثر من 3 عقود. ونمر "فورموزان" هو نوع من النمور المرقطة، وآخر مرة شوهد فيها في تايوان كانت في العام 1983، وقد تمّ إعلان انقراضه في العام 2013.

وبحسب موقع "iflscience"، فإنّ "النمر كان يصطاد الماعز في البلدة، عندما رصده الغطاسون"، موضحاً أنّ "مقابلة سابقة أجريت من 70 صياداً من السكان الأصليين في تلك المنطقة عام 1986، كشفت أنّ آخر مشاهدة مؤكدة لإحدى هذه النمور كانت في العام 1983. وبين عامي 1990 و 1993، أجرى مسح ميداني على النمور والحيوانات متوسطة الحجم الأخرى في محمية داوشان الطبيعية، واستخدمت حوالى 400 كاميرا والتقاط 16000 صورة، لكن من دون أي يظهر أثر لهذا النمر. وبين العامين 2001 و2013، أجريت دراسة استقصائية بشان هذا النمر، لكن لم تصل إلى نتيجة تؤكد وجوده، ما حدا بالسلطات إلى إعلان إنقراضه".

وخلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت هيئة "Forestry Bureau" في تايوان أحدث جداولها للحياة البرية المحمية، وما زالت نمور فورموزان مدرجة ضمن الفئة الأولى منها، في حين أنّ إزالته عن القائمة سيؤدي إلى ردّ فعلٍ عنيف من المجتمع المحلي، بحسب شاو ران فانغ، الأستاذ في معهد علم الأحياء بجامعة I-Shou في تايوان. ويعتبر النمر رمزاً لمؤشرات المحافظة على البيئة في تايوان، وهو شيء مقدس بالنسبة لقبيلة "بيوان".

مصدر الصورة: تعبيرية - iflscience

للمزيد:

دراسة: الكلاب باستطاعتها كشف الأشخاص السيئين