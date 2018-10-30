الصين تفرض رقابة على تجارة منتجات النمور ووحيد القرن (صور)

أخبار الآن | بكين - الصين (شينخوا)

أصدرت الصين أمرا بفرض رقابة صارمة على استخدام المنتجات المصنوعة من وحيد القرن والنمور.

وجاء هذا القرار في منشور لمجلس الدولة وقعه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ودخل حيز التنفيذ فور نشره.

وينص المنشور على حظر جميع الأنشطة المتعلقة باستخدام أو تجارة وحيد القرن والنمور ومنتجاتها ما لم ينص على غير ذلك في القانون، مضيفا أن البضائع التي تشير المعلومات الخاصة بمنتجاتها إلى مكونات من وحيد القرن أو النمور سوف تعتبر سلعا محظورة.

وفي "حالات خاصة" يجب الحصول على إذن إداري لاستخدام منتجات وحيد القرن والنمور، فيما يتعلق بالبحث العلمي وفحص الموارد والتعليم والعلاجات الطبية المنقذة للحياة وحماية الآثار والتبادلات الثقافية وإنفاذ القانون، بحسب المنشور.

ووفقا للمنشور يجب تسجيل جميع المنتجات المصنوعة من وحيد القرن والنمور سواء كانت في المتاجر أو من ضمن مجموعة خاصة. وسوف تتم مصادرة المنتجات التي لا يمكن تحديد مصدرها ويجب حماية باقي المنتجات القادمة من مصادر شرعية بصرامة من أي خسارة ولا يجب الإتجار بها أو استخدامها لأغراض تجارية.

ويقول المنشور إنه يجب ملاحقة التجارة غير القانونية في منتجات وحيد القرن والنمور بحزم مع التركيز على فحص استخدامها والإتجار فيها ونقلها . ويجب منع التجارة غير القانونية عن طريق تعزيز إنفاذ القانون.

وطالب المنشور أيضا بتعزيز حماية وحيد القرن والنمور، مشيرا إلى ان التوعية العامة ضرورية . ويجب إرشاد الجمهور للابتعاد عن عمليات الشراء غير القانونية لمثل هذه المنتجات ونقلها من الخارج.

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