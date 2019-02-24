دراسة: الكلاب باستطاعتها كشف الأشخاص السيئين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (BrightSide)

كشفت دراسة حديثة أنّ "للكلاب قدرة على تحليل الشخصيات، إذ تستطيع أن تكشف الشخص الجيد من السيئ، والشخص الكاذب من الصادق". ولفت الباحثون إلى أنّ "هذه الدراسة يمكن أن يكون لها تأثير محتمل في الدراسات السلوكية للكلاب".

وخلال الدراسة التي أجريت في جامعة "كيوتو" في اليابان، أراد الباحثون معرفة ما إذا كان الكلب سيثق بشخصٍ كذب عليه. إلى جانب ذلك، فإنّ الباحثين أردوا معرفة ما إذا كان الكلب يمكن أن يعرف الشخص الجدير بالثقة أم لا.

وأثناء التجربة، قام عددٌ من الأشخاص بتوجيه كلابهم نحو حاوية تحتوي على طعام كمرحلة أولى. بعدها، عمدوا إلى توجيههم إلى حاوية بدون طعام، وذلك في إطار خداع الكلب الذي سيقترب من هذه الحاوية الفارغة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من التجربة.

ويعتقد أنّ الكلاب قادرة على فهم الإيماءات البشرية، فإذا كانت غير متناسقة، يمكن أن يصبح الكلب عصبياً جداً. ولذلك، فإنّه خلال المرحلة الثالثة، قام عددٌ من الأشخاص بالإشارة إلى حاوية أخرى بيدهم، غير أنّ الكلاب لم تستجب لهم. ووفقاً للنتائج، فإنّ تحليل سلوك الكلاب الـ34 المشاركة في الدراسة أظهرت نفس النتائج، حيث تبيّن للباحثين أنّ الكلاب لديها خبرة في الكشف عن الشخص غير الموثوق به.

وتهدف هذه الدراسة إلى فتح الباب أمام العديد من الأبحاث المتعلقة في كيفية تفاعل الكلاب مع الأشخاص الآخرين. وكانت دراسة أخرى كشفت أنّ الكلاب تكشف بوضوح التواصل بين أصحابها والأشخاص الغرباء، كما ثبت أيضاً أن الكلاب قادرة على قراءة حركات وتعابير الوجه، ويمكنها فك رموز الحركات التي يقوم بها الإنسان، وبالتالي فإنها تتمتع بذكاء خارق.

مصدر الصورة: Science News

للمزيد:

25 صورة.. ستذيب قلبك وتزيح عنك همك!